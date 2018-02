Faschingsferien Beste Schneebedingungen im Bayerischen Wald

Sehr gute Pistenverhältnisse, auch nochmal mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee, herrschen zum Endspurt der Faschingsferien im Bayerischen Wald.

Skifahren in Ostbayern

Am Großen Arber liegen bis zu 150 Zentimeter Schnee auf den Pisten. Alle Lifte dort sind in Betrieb bis auf den Osthanglift, der wegen starkem Nebel aktuell geschlossen ist. Für Naturfans ist die Arber-Tourenabfahrt präpariert, die vom Arber in's Tal nach Bodenmais mitten durch die verschneiten Wälder führt.

Das Skizentrum Mitterfirmiansreut (Lkr. Freyung-Grafenau) meldet 95 Zentimeter Schneehöhe und Neuschnee. Alle Lifte laufen und Freitagabend ab 18 Uhr ist am Kirchen- und am Kißlingerlift zusätzlich Flutlichtbetrieb bis 21 Uhr. Im Wintersportgebiet Sankt Englmar (Lkr. Straubing-Bogen), wo 70 bis 110 Zentimeter Schnee liegen, laufen ebenfalls alle acht Lifte bei besten Bedingungen. An fünf Liften dort ist am Freitag von 19 bis 22 Uhr Flutlichtbetrieb. Sehr gut Skifahren kann man auch am Geißkopf, wo bis zu 70 Zentimeter Schnee liegen, und am Hohenbogen in der Oberpfalz, außerdem auch an etlichen kleineren Liften, zum Beispiel dem Silberberg bei Bodenmais (Lkr. Regen), dem Glasberg- und dem Rabensteinlift bei Zwiesel (Lkr. Regen) oder im Zellertal in den Skigebieten Eck und Riedlberg.

Langlaufloipen sind gespurt

Vor allem in den Hochlagen herrschen auch Topbedingungen für Langläufer. Am Bretterschachten bei Bodenmais (Lkr. Regen) sind 114 Kilometer Loipen gespurt und man kann auch die Auerhahn-Höhenloipe bis zum Eck durchspurten. In Zwiesel sind die Kaisersteigloipen gespurt und die knapp sieben Kilometer lange Bayerwaldloipe Regenhütte-Kaisersteig. In Mitterfirmiansreut sind 14 Kilometer für die Langläufer vorbereitet, am Hohenbogen 30 Kilometer und in Sankt Englmar sind ebenfalls mehrere Loipen präpariert.

Rodeln und Winterwandern

Am Arber, am Geißkopf, in Sankt Englmar, in Mitterfirmiansreut, am Silberberg, in Zwiesel, am Eck und am Riedlberg sind die Rodelbahnen präpariert. Gut befahrbare Naturrodelbahnen, die wunderschön durch den Wald führen, gibt's zum Beispiel bei Bodenmais.

Außerdem kann man auch ganz ohne Ski und Rodel glücklich werden: in allen Wintersport-Orten ist eine große Auswahl an Winterwanderwegen gewalzt, so dass man nicht im Schnee einsinkt. Zum Beispiel rund 77 Kilometer in Bodenmais, 50 Kilometer in Sankt Englmar oder 18 Kilometer in Mitterfirmiansreut.