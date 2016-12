Endlich genug Schnee Immer mehr Lifte öffnen im Bayerischen Wald

Die Skilift-Betreiber in Niederbayern und der Oberpfalz rechnen am Wochenende mit guten Bedingungen für Skifahrer. Im Skigebiet Mitterdorf bei Mitterfirmiansreut sind alle Lifte geöffnet. Auf den Pisten liegen bis zu 35 Zentimeter Schnee. br.de

Am Abend lädt das Gebiet im Landkreis Freyung-Granfenau zum Nacht-Skifahren unter Flutlicht ein. Bis 21 Uhr kann über die Pisten gebrettert werden. In Sankt Englmar (Lkr. Straubing-Bogen) sind drei Lifte geöffnet. Hier liegen teilweise sogar bis zu 40 Zentimeter Schnee. Auch am Arber kann gefahren werden. Drei Lifte sowie das Kinder- und Zwergenland sind geöffnet. Ebenso am Geißkopf: hier laufen auch die ersten Lifte.

Party mit Fackel-Skiläufern

Am Hohenbogen bei Neukirchen beim Heiligen Blut (Lkr. Cham) hat sich in den vergangenen Tagen zum Kunstschnee auch ein klein wenig Naturschnee gesellt, sagt Betreiber Markus Müller. Für eine gute Kulisse zur "Dance on Snow-Party" am 30. Dezember am Hohenbogen ist also gesorgt. Ab 19.30 Uhr spielt eine Partyband. Außerdem treten Fackel-Skiläufer auf, zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk.

Jetzt geht`s auch für Langläufer

Auch Langläufer können am Wochenende aktiv werden. Am Bretterschachten und bei Grainet sind Loipen gespurt.