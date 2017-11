Neue Details Altfraunhofen: Mann soll Frauen mit deren Einverständnis getötet haben

Die Polizei hatte gestern in einem Einfamilienhaus in Altfraunhofen drei Leichen gefunden. Ein 49-Jähriger hat offenbar in dem Einfamilienhaus zunächst seine 83 Jahre alte Mutter und anschließend seine 61-jährige Lebensgefährtin getötet.

Frauen mit Tat einverstanden

Anschließend rief der Mann selbst bei der Polizei an und forderte diese auf, zu dem Einfamilienhaus in Altfraunhofen zu kommen. Wenn die Beamten dort eintreffen würden, sei er selbst allerdings nicht mehr am Leben, erklärte der 49-Jährige gegenüber den Beamten in der Einsatzzentrale. Als die Polizei kurze Zeit später an dem Haus der Familie eintraf, fand sie dort die drei Toten. Der Hausbesitzer selbst hatte sich mittlerweile auch selbst das Leben genommen. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass die beiden Frauen mit der Tat einverstanden waren.

Derzeit werden die Leichen obduziert. Das genaue Ergebnis muss noch abgewartet werden. Das Motiv der Tat liegt laut Polizei im persönlichen Bereich der Toten. Weitere Details dazu will die Polizei nicht miteilen.