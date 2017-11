Familientragödie Altfraunhofen: Mann erschoss wohl Lebensgefährtin, Mutter und sich selbst

Bei dem Todesschützen im Fall der drei Toten in Altfraunhofen (Lkr. Landshut) soll es sich um den 49-jährigen Besitzer eines Einfamilienhauses handeln. In diesem erschoss der Mann - vermutlich mit einer Pistole - wohl zuerst seine Lebensgefährtin und anschließend seine betagte über 80-jährige Mutter.

Schütze rief selbst Polizei

Anschließend rief der Mann selbst bei der Polizei an und forderte diese auf, zu dem Einfamilienhaus in Altfraunhofen zu kommen. Wenn die Beamten dort eintreffen würden, sei er selbst allerdings nicht mehr am Leben, erklärte der 49-Jährige gegenüber den Beamten in der Einsatzzentrale. Als die Polizei kurze Zeit später an dem Haus der Familie eintraf, fand sie dort die drei Toten. Der Hausbesitzer selbst hatte sich mittlerweile auch selbst das Leben genommen.

Weitere Details dazu wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des heutigen Tages bekanntgeben.