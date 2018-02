Besondere Vorsicht Afrikanische Schweinepest: Warnschilder auf Autobahnparkplätzen

Im Landkreis Passau sollen Warnschilder auf Autobahnparkplätzen auf die gefährliche, hochansteckende Schweinepest hinweisen. Ein Ausbruch wäre fatal. Der Landkreis hat die höchste Dichte an Zuchtbetrieben in Deutschland.

Schilder auf Autobahnparkplätzen sollen den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest verhindern. Auf Initiative des Passauer Landrats Franz Meyer (CSU) werden auf den Rastplätzen an der A3 entsprechende Warnschilder aufgestellt, das erste heute um 9 Uhr auf der Rastanlage "Rottal-Ost".

Text in sechs Sprachen auf Warnschildern

Warnschild vor der Afrikanischen Schweinepest

Der Landkreis Passau habe die höchste Dichte an Schweinemast- und Schweinezuchtbetrieben in ganz Deutschland und müsse deshalb besonders vorsichtig sein, so Werner Windpassinger, Sprecher im Landratsamt Passau, zum Bayerischen Rundfunk. Auf den Schildern werde mit zwei Symbolen (Wildschwein und Abfallkorb) darauf hingewiesen, dass schon eine unachtsam weggeworfene Wurstsemmel das Virus aus Osteuropa einschleppen könnte.

Sollte ein Wildschwein infiziertes Fleisch finden und fressen, stehe einer Ausbreitung der Seuche nichts mehr im Wege. Schlimmstenfalls könnten dann auch Nutzschweinbestände betroffen sein. Auf den Warnschildern steht in sechs Sprachen folgender Text:

"Achtung! Seit 2014 breitet sich die hochansteckende Afrikanische Schweinepest in Europa aus und bedroht Millionen Haus- und Wildschweine. Lebensmittel können diese für den Menschen ungefährliche Krankheit übertragen. Bitte werfen Sie daher Speisereste nur in verschlossene Müllbehälter." Text auf den Warnschildern

Laut Windpassinger habe die Autobahndirektion Süd die Idee mit den Warnschildern gerne aufgegriffen. Sie werde auch die Kosten dafür übernehmen und auf weiteren Parkplätzen im Zuständigkeitsbereich entsprechende Schilder aufstellen.