Nach dem Wahl-Debakel der Volksparteien So reagiert die Politik im Landkreis Regen auf die AfD

In der Kleinstadt Viechtach im Bayerischen Wald haben 20 Prozent der Bürger die AfD gewählt. Aber wer und warum? Bürgermeister Franz Wittmann (CSU) will die Sache nicht einfach totschweigen.

"Ich will wissen warum. Ich will jetzt wieder mehr an die Stammtische gehen und auch Bürgersprechstunden einrichten. Uns geht es doch gut, deshalb verstehe ich das einfach nicht." Bürgermeister Franz Wittmann

Sozialneid als Motiv?

Stadtplatz in Viechtach - Anwohner beklagen, dass sich dort viele Asylbewerber aufhalten.

Irgendwas tut sich da, vermutet der Unternehmer Wolfgang Gierl - ein CSU-Wähler. Aber an seinem Stammtisch haben diesmal einige ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht. "Ich glaube, dass da ganz viel Protest dabei ist. Wir sagen immer, uns geht es allen gut - das stimmt schon, aber nicht allen. Denen stinkt es, wenn sie das sehen." Damit sind die 128 Asylbewerber gemeint, in der Unterkunft direkt neben Gierls Betrieb am Stadtrand. Ihn stören sie nicht, betont er. Aber manche Anlieger meckern und auch im Zentrum passen sie nicht allen in das Stadtbild. "Es ist eine gewisse Abneigung da - schon von der Kultur her", sagt ein Anwohner.

Bürgermeister Franz Wittmann

Liberale Töne sind momentan seltener zu bekommen. Offen schimpfen über Asylbewerber dagegen, scheint über Nacht wieder salonfähig geworden zu sein. Franz Wittmann will mit den Leuten reden, aber vorsichtshalber will er auch bremsen mit weiteren Unterkünften für Flüchtlinge in Viechtach. Man wolle sich nicht noch mehr in die Flüchtlingsproblematik einbringen.

"Man hat versäumt, die richtigen Schritte einzuleiten"

14 Kilometer weiter, im Rathaus von Teisnach, sieht die SPD-Bürgermeisterin Rita Röhrl keinen Grund, ihre besonders liberale Flüchtlingspolitik aufzugeben. Für die 135 Flüchtlinge in ihrer 1.600-Seelen-Gemeinde hat sie sich persönlich um Mietwohnungen, Arbeitsplätze und Akzeptanz bemüht. Und so zumindest im eigenen Ort Versäumnisse der großen Politik ausgeglichen, findet sie.

"Die Politik hat den richtigen Schritt getan, die Grenzen zu öffnen. Aber was die Politik dann versäumt hat, war, die richtigen Schritte einzuleiten. Eigentlich hat man nichts getan, als die Menschen unkontrolliert in das Land zu lassen, bei den Kommunen abzuladen und das war es dann." Bürgermeisterin Rita Röhrl

Bürgermeisterin Rita Röhrl

Viele hätten aus Verunsicherung und Angst AfD gewählt, in ihrer Gemeinde 18 Prozent. Reden will auch sie - aber nicht am Stammtisch. "Das ist eine Netzdiskussion. Die ist viel gefährlicher. Das ist immer Hass pur. Man muss die 'Abtrünnigen' fragen, ob sie mit diesen Leuten wirklich auf eine Ebene gestellt werden wollen".

Die ewig Unzufriedenen

Bürgermeister Willi Dietl

Aber kann man diese Menschen überhaupt überzeugen? Willi Dietl (CSU), Bürgermeister im Nachbarort Patersdorf hat 26 Prozent AfD-Wähler in seiner Gemeinde. Er glaubt, dass das die ewigen Unzufriedenen sind, unerreichbar für Argumente. Für den durchschnittlichen politisch schwarzen Bürgermeister auf dem Land, der bisher immer bequem bei der Mehrheitspartei war in Bayern, wird es mit 38,8 Prozent für die CSU auf jeden Fall ungemütlicher.

"Ich denke, die Grundsicherheit ist erschüttert. Wenn der Wähler nicht zufrieden ist, wechselt er sofort die Partei." Bürgermeister Willi Dietl

Das aber trifft womöglich auch die AfD bei der nächsten Wahl.