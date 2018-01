25. Donausegung in Niederalteich Bischof Oster segnet Donau - Symbol für Widerstand gegen Ausbau

Zum 25.Mal findet am Sonntag (7. Januar) die Ökumenischen Donausegnung in Niederalteich statt. Sie ist zum Symbol für den christlichen Widerstand gegen die Staustufenpläne an der niederbayerischen Donau geworden. Zum Fest der Taufe Jesu im Jordan wird das strömende Wasser als Symbol der Schöpfung Gottes gesegnet.

Zum ersten Mal beteiligt sich heuer mit dem Passauer Stefan Oster ein katholischer Bischof an der Donausegnung. Bereits vor fünf Jahren hatte der damalige Evangelische Landesbischof und jetzige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirchen in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, an der Donausegnung teilgenommen. Begleitet von Gesängen und Gebeten wird dabei ein geschmücktes Holzkreuz in den zweitlängsten Strom Europas gelassen.

Brauch der Ostkirche

Zu der feierlichen Donausegnung pilgern alljährlich einige hundert Gläubige bei Einbruch der Dunkelheit mit Kerzen und Laternen zum großen Holzkreuz am Flussufer. Die Flusssegnung am Fest der Taufe Jesu ist ein jahrhundertealter Brauch in der orthodoxen Ostkirche. Entstanden ist die Donausegnung aus dem Protest gläubiger Christen gegen den geplanten Ausbau der Donau mit den umstrittenen Staustufen.

Gebet für Erhalt der Schöpfung

Neben der großen Flusssegnung am Tag der Taufe Jesu treffen sich Christen an der Donau in Niederalteich einmal im Monat zum Donaugebet, um für den Erhalt der frei fließenden Donau zu beten. Die Staustufenpläne sind inzwischen zwar vom Tisch, die Gläubigen aber treffen sich weiterhin und beten an der Donau für den Erhalt der Schöpfung.