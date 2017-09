Trotz Dieselkrise BMW-Werk Dingolfing steuert auf Produktionsrekord zu

Das BMW Werk in Dingolfing ist in diesem Jahr so stark ausgelastet wie nie zuvor in der 50-jährigen Geschichte. Das gab Werkleiter Andreas Wendt bekannt. Und auch der neue 8er BMW wird ab dem kommenden Jahr in dem Werk mit 18.000 Beschäftigten gefertigt. Der größte BMW-Standort in Europa steuert auf einen neuen Produktionsrekord zu.

Von: Harald Mitterer