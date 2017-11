Terror in New York New Yorker Feuerwehr: Ein deutsches Todesopfer bei Attentat

Auf einer Pressekonferenz gab New Yorks Feuerwehrchef Details zu den Verstorbenen bekannt. Eines der Opfer soll aus Deutschland stammen. Zudem wurden fünf Argentinier und zwei Amerikaner bei dem Attentat getötet. Die Gäste der Stadt, die bei dem Angriff getötet worden seien, würden für immer New Yorker bleiben, sagte de Blasio am Mittwoch. Die Tat bezeichnete er als feige Attacke auf unschuldige Menschen.

Verbindung zur Terrormiliz IS

Am Dienstagnachmittag steuerte ein 29-jähriger Mann einen gemieteten Pick-up-Truck auf einen Fußgänger- und Fahrradweg im Südwesten Manhattans. Auf einer Strecke von mehr als einem Kilometer überfuhr und rammte er mehrere Menschen. Auf Höhe der Chambers Street direkt vor einer High School in der Nähe des World Trade Centers kollidierte der Truck mit einem Schulbus und kam zum Stehen.

Anschließend stieg der Täter aus und soll "Allahu Akbar" gerufen haben. Dabei hielt er zwei Waffen in den Händen, die sich inzwischen als Paint-Ball-Pistole und Luftgewehr herausgestellt haben. Der Mann wurde von Polizisten angeschossen und festgenommen. Er soll aus Usbekistan stammen und sich seit 2010 legal in den USA aufhalten. In der Nähe des Fahrzeugs fanden Ermittler Notizen des 29-Jährigen auf Arabisch, in denen der Mann auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verwies. Das bestätigte Gouverneur Andrew Cuomo in einer US-Fernsehsendung. Die Ermittler seien in Besitz des Dokumentes. Einzelheiten nannte Cuomo nicht.

New Yorks Bürgermeister spricht von Terrorakt

New Yorks Bürgermeister De Blasio sprach von einem feigen "Terrorakt". Polizeichef James O'Neill sprach von eine "Tragödie größten Ausmaßes". Die Sicherheitsvorkehrungen in der Millionenmetropole wurden verstärkt, die traditionelle am Abend des 31. Oktober in New York stattfindende Halloween-Parade wurde aber dennoch abgehalten. Fünf Stunden nach dem Terroranschlag tanzten Zehntausende New Yorker trotzig auf der Halloweenparade durch die Stadt. Es gebe keine Hinweise auf eine andere akute Bedrohung in der Stadt, sagte Gouverneur Andrew Cuomo.

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich in einem Kondolenztelegramm an Präsident Trump bestürzt über die "abscheulichen Gewalttat". Sie schrieb: "Dieser Akt des Terrors wird von der Bundesregierung auf das Schärfste verurteilt." Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erklärte, er sei "bestürzt über den hinterhältigen Anschlag in Manhattan". Die britische Premierministerin Theresa May sagte, "gemeinsam werden wir das Böse des Terrorismus besiegen