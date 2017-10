"Auf die Piste - fertig - los!" Das sagt Felix Neureuther über sein neues Buch

Felix Neureuther – Skistar, Schwiegermutter-Traum, Vater "in spe" und Buchautor - kommt pünktlich zum Interview. Um 17:50 Uhr in einen Nebenraum des Hotels "Vier Jahreszeiten" in der Münchner Maximilianstraße. Keine Selbstverständlichkeit! Am heutigen Sonntag ist der errechnete Geburtstermin seines ersten Kindes, das verrät uns eine Verlagsmitarbeiterin.

Spendengelder für den guten Zweck

Neureuther hat einen langen Abend vor sich. Seine Charity-Gala steht an - seit Monaten geplant. Neureuther sammelt Geld für einen guten Zweck, für seine Stiftung "Beweg Dich schlau". Zehn Minuten können wir vorab plaudern – über die Stiftung, über die anstehende Skisaison, über sein neues Buch "Auf die Piste - fertig - los!"

"Bei der Winterolympiade will jeder gewinnen. Doch dann merken die Freunde, dass es etwas gibt, das viel wichtiger ist als Siegen." Zitat aus dem Klappentext des Kinderbuches

Viel Autobiografisches

Felix Neureuther, Skistar und Autor

Neureuther blättert liebevoll durchs Buch. Darin erzählt der Sportler die Geschichte von sich, von "Ixi", dem Fuchs, der gut und gerne Ski fährt. Immer dabei ist sein Freund, der Husky Basti, ein Virtuose in Sachen Fußball. Vorlage für den Husky ist natürlich Fußballprofi und Neureuthers bester Freund Bastian Schweinsteiger. In den Nebenrollen spielen noch Miriam "Miri" Gössner (ein Häschen) und Marcello (ein Hirsch) – der wohl beste Skifahrer der Welt.

Im wahren, harten Wettkampfleben ist Marcello selbstverständlich Neureuthers Weltcup-Kollege und Slalom-Profi Marcel Hirscher. Gemeinsam bestreiten die vier die "Winter-Olympiade". Trainiert werden die Athleten vom Wolf "Wolfgang Maier". Er war Neureuthers prägendster Trainer.

"Klar also, dass Ixi, Basti, Mimi und Marcello im Buch von Wolfi trainiert werden." Felix Neureuther

Die Figuren im Buch sind ständig in Bewegung. Trainieren Slalom, Skisprung, Schneeball-Werfen, sie fahren Fahrrad oder schwimmen im See.

"Mein größtes Anliegen war es schon immer, Kinder zur Bewegung zu motivieren, möglichst draußen in der Natur. Und da es für mich kein schöneres Spielzeug gibt als Schnee, spielt die Handlung dieses Buches draußen in der schneebedeckten Märchenlandschaft der Berge." Felix Neureuther

Gegen das "Daheimhocker-Syndrom"

Kinderbuch "Auf die Piste - fertig - los!"

"Auf die Piste - fertig – los" ist mittlerweile Neureuthers drittes Werk. Dieses Mal ein Kinderbuch: In Interviews erklärt der 32-Jährige stets, wie sehr ihm Kinder am Herzen liegen. Und dass er es "schlimm" findet, dass viele Kinder heute "einfach nicht mehr rausgehen und sich bewegen". Mit seiner Initiative "Beweg Dich schlau" will er sich dem "Daheimhocker-Syndrom" entgegensetzen. Der Erlös von "Auf die Piste, fertig – los" geht komplett an seine Stiftung. Ziel von "Beweg Dich schlau" ist es, durch Bewegungsübungen Konzentration und Lernfähigkeit der Kinder zu verbessern.

"Wir gehen in die Schulen, statten die Kinder dort mit Spielgeräten aus – bilden Lehrer aus, zeigen ihnen, wie sie die Kinder in nur wenigen Minuten anspornen können, durch Bewegung auch die Konzentration zu fördern. Kinder heutzutage bewegen sich viel zu wenig. Viele sitzen einfach zu Hause rum, spielen am Handy oder sitzen vor dem Fernseher. Das ist auch der Grund, warum viele Kinder so jung schon fettleibig sind." Felix Neureuther

Bewegung fördern - und Werte vermitteln

In Neureuthers Buch geht es aber nicht nur um Bewegung und Sport. Werte wolle Neureuther den Kindern vermitteln. Solche, die er von seinen Eltern, Rosi Mittermeier und Christian Neureuther, "mitbekommen" habe.

"Im Leben muss man respektvoll miteinander umgehen. Siegen ist schön, aber Freundschaft geht über alles." Felix Neureuther

"Auf die Piste – fertig – los" wird wohl nicht Neureuthers letztes Kinderbuch sein. Wenn die Karriere mal vorbei ist, könne er sich den Job als Kinderbuchautor "definitiv" vorstellen.

"Ich bin ja auch immer noch Kind." Felix Neureuther im Scherz

Bevor es aber soweit ist, steht dem Ski-Star nochmal eine harte Saison bevor.

"Ich bin eigentlich gut drauf. Meinem 'Kreuz' geht es gut. Ich habe den ganzen Sommer verletzungsfrei überstanden. Ich bin so viel Ski gefahren wie noch nie. Wir haben viel auf den österreichischen Gletschern trainiert. Der Schnee ist top. Die kommende Saison ist eine wichtige. Es ist Olympia! Jetzt schauen wir mal, was passiert." Felix Neureuther

Dann muss Felix Neureuther auch schon weiter. Gäste empfangen, Gastgeber einer Charity-Veranstaltung sein. Am Ende des Abends hat Felix Neureuther mehr als eine Million Euro Spenden für seine Stiftung gesammelt.