Neujahrsgottesdienst in Rom Papst: "Mütter sind Gegengift zu Egoismus"

Papst Franziskus hat in seiner Neujahrsmesse im Petersdom vor Egoismus und "spiritueller Verwaisung" gewarnt. Sternsinger aus Deutschland und Österreich haben an der Messe mitgewirkt.

Papst Franziskus hat zum Jahreswechsel eine zunehmende kaltherzige, berechnende und mitleidlose Tendenz in den modernen Gesellschaften beklagt. In seiner Neujahrspredigt im Petersdom warnte er davor, dass "narzisstische Herzen" zum Verlust dessen führen würden, was Menschen ein Zusammengehörigkeitsgefühl gebe. Die Welt brauche mehr Bescheidenheit und Wärme, sagte Franziskus. Dabei würdigte er die besondere Rolle der Mütter: Eine Gesellschaft ohne Mütter verliere "ihr Herz".

"Die Mütter sind das stärkste Gegenmittel gegen unsere individualistischen und egoistischen Neigungen, gegen unsere Formen des Sich-Verschließens und der Gleichgültigkeit." Papst Franziskus

"Gottesmutter Maria als Vorbild"

Als Vorbild für Demut und Zärtlichkeit nannte Franziskus die Gottesmutter Maria. Sie lehre, "dass es nicht nötig ist, andere schlecht zu behandeln, um sich wichtig zu fühlen". Er selbst habe viel von Müttern gelernt, die auch in schwierigen Situationen, etwa für Gefangene, Drogenabhängige oder auf der Flucht sowie in Kriegen für ihre Kinder da seien: "Mütter, die buchstäblich ihr Leben hingeben, damit keines ihrer Kinder verloren geht."

Deutsche Sternsinger assistieren dem Papst

Unter anderem sieben Jugendliche aus dem Bistum Trier brachten dem Papst als Heilige Drei Könige mit Krone und Gewand kostümiert Wein und Brot für die Kommunion. Bereits zum 13. Mal brachten Sternsinger aus Deutschland dem Papst an Neujahr die Gaben zum Altar im Petersdom. Sie vertreten die rund 330.000 Sternsinger in Deutschland. Drei von ihnen dürfen bei der Gabenbereitung Brot und Wein zum Altar bringen und eine große Spendendose, gefüllt mit persönlichen Anliegen, Wünschen und Grüßen an den Papst.

Welttag für den Frieden

Die immer zahlreicheren Konfliktherde weltweit haben schwerwiegende soziale Folgen; daher ist jede noch so schwierig scheinende Möglichkeit auszuschöpfen, um Auseinandersetzungen gewaltfrei zu beenden, so der Vatikan.

Der Weltfriedenstag wird am 1. Januar zum 50. Mal begangen. Er wurde von Papst Paul VI. ins Leben gerufen.

Seither wenden sich die Päpste zu Jahresbeginn mit einer Friedensbotschaft an die Repräsentanten der Staaten und an "die Menschen guten Willens" in aller Welt.

Im Anschluss an den Gottesdienst betet Papst Franziskus das Angelusgebet und spendet den Segen für ein gutes und glückliches neues Jahr.