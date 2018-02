Flughafen München Neues Kranichlogo der Lufthansa

Gestern wurde es in Frankfurt vorgestellt. Heute konnten zahlreiche Fans das neue Kranichlogo der Lufthansa am Flughafen München besichtigen. Auf einer Boeing 747-8 und einem Airbus A 321.

Zahlreiche Luftfahrt-Fans und Plane-Spotter zog es heute zum Flughafen München: Dort sind zwei Flugzeuge mit dem neuen Lufthansa-Logo zu sehen, die in Frankfurt offiziell vorgestellt wurden. Eine Boeing 747-8 (Kennzeichen: D-ABYA) und ein Airbus A 321 (Kennzeichen: D-AISP) tragen das neu gestaltete Kranich-Logo auf dem Leitwerk.

Nahe beim Kranich

Die beiden Flugzeuge waren von der Besucherterrasse im Terminal 2 besonders gut zu sehen ist. Der Jumbo-Jet allein war am besten vom Aussichtshügel im Besucherpark zu beobachten. Für alle, die den neu-designten Kranichen ganz nahe sein mochten, bot der Flughafen eine "Lufthansa-Special-Tour" an. Der Bus, der die Teilnehmer auf das Vorfeld des Airports brachte, startete am Besucherpark.