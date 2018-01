Mutmaßlicher Tatort Bad Kissingen Neue schwere Vorwürfe gegen Regisseur Wedel

Der Regisseur Dieter Wedel soll einem neuen "Zeit"-Bericht zufolge versucht haben, die Schauspielerin Esther Gemsch 1980 zu vergewaltigen. Der mutmaßliche Tatort: ein Hotelzimmer in Bad Kissingen. Die Münchner Staatsanwaltschaft, die bereits in einem Fall in München ermittelt, prüft nun die neuen Vorwürfe.