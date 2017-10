Neue Gülleverordnung Weniger Zeit zum Odeln - weniger Nitrat im Boden?

Seit Juli ist die neue Düngeverordnung in Kraft: Die Landwirte haben weniger Zeit, ihre Gülle auszubringen - gestern war der letzte mögliche Tag für das Ausbringen auf den Äckern. Die Maßnahme soll die teils erhebliche Nitratbelastung in Bayerns Böden verringern. Die Landwirte sind nicht erfreut.

Ab Oktober darf jetzt keine Gülle mehr auf Äckern ausgebracht werden, auf Grünflächen haben die Landwirte noch etwas länger Zeit. Das Ziel dieser neuen gesetzlichen Vorgabe: Man will die Böden schonen, der Nitratgehalt im Grundwasser ist in vielen Gegenden zu hoch. Durch ein engeres Zeitfenster für das Ausbringen von stickstoffhaltiger Gülle soll er gesenkt werden.

Bauern beklagen Zeitdruck

Die Landwirte sind vielerorts nicht erfreut über diese Regelung, haben sie doch gerade in den letzten Septemberwochen viel zu tun: Die Mais, Kartoffel- und Rübenernte steht an. Die Frage ist auch, ob die vorhandenen Kapazitäten für die anfallende Gülle bis Januar ausreichen – dann erst dürfen die Landwirte nämlich wieder düngen. Ab 2020 kommt eine weitere Neuerung dazu: dann darf die Gülle nur noch bodennah ausgebracht werden, damit weniger klimaschädliches Ammoniak in die Luft gelangt, wofür viele Landwirte an ihren Maschinen noch nachrüsten müssen.