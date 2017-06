Kampfschauplatz Oberpfalz: NATO-Manöver sorgen für Jobs aber auch Ärger

Der Feind steht – wieder – im Osten, d.h. in Russland. Und in der Oberpfalz bereitet man sich auf den Ernstfall vor. Auf den US-amerikanischen Stützpunkten Grafenwöhr und Hohenfels üben US-Soldaten und ihre Nato-Partner mögliche Einsätze. Die Manöver werden teilweise kritisch beobachtet, anderseits hängen viele Jobs davon ab. Und über allem schwebt die Frage: Ändert sich unter US-Präsident Trump etwas?

Im Büro von Colonel William Lindner hängt ein Ölgemälde des Western-Schauspielers John Wayne. Harte Jungs unter sich. Denn William Lindner hat bereits im Irak und in Afghanistan gekämpft.

Colonel William Lindner, Chief of Staff der US-amerikanischen Truppeneinheit

Heute ist er der zweithöchste Offizier des 7th Joint Multinational Training Command. Das ist eine US-amerikanische Einheit, die die Planung und Betreuung der Übungen in der Oberpfalz übernimmt. Ein interner Dienstleister der Nato-Truppen sozusagen. Es geht darum, dass Erfahrungen aus allen möglichen Kampfeinsätzen in die Manöver mit eingebaut werden. Ursprünglich im Irak wurden z.B. improvisierte Bomben mit Fernzündung auf den Straßen eingesetzt. Auf solche Konfrontationen lernen sich die Soldaten bei den Manövern einzustellen. William Lindner ist schon zum zweiten Mal mit seiner Familie in der Oberpfalz stationiert. Inzwischen wohnen sie im Stützpunkt.

"Beim ersten Mal haben wir draußen gewohnt. Und wir sind immer noch eng mit unseren damaligen Nachbarn befreundet." Colonel William Lindner

NATO-Manöver in der Oberpfalz - Bilder von Kilian Neuwert

96 Stunden Zeit für Aufmarsch

Kampfschauplatz Oberpfalz

„Saber Junction“, „Gekreuzte Säbel“ hieß das Großmanöver auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels zwischen bewaldeten Hügeln und offenem Grasland. 5.000 Nato-Soldaten aus 13 verschiedenen Ländern nahmen im Mai daran teil. 3.500 davon waren US-Amerikaner. Es ging um folgendes „Planspiel“: Ein Nato-Partner wird angegriffen, der Marschbefehl ergeht, das bedrohte Land zu unterstützen. Nur 96 Stunden Zeit haben die Soldaten, um sich in ihren Kasernen vorzubereiten, marschbereit zu sein und schließlich im Operationsgebiet anzukommen. Disziplin und Konzentration sind dabei entscheidend.

Gemeinden warten auf Geld für Schäden

Schmidmühlens Bürgermeister Peter Braun. Er gehört zu den kritischen Stimmen in der Region.

Schmidmühlen ist eine 2.500 Seelen Gemeinde direkt am Rand des Übungsplatzes. Einen Zaun gibt es nicht, nur Verbotsschilder warnen vor dem Betreten des Gebietes. Wenn die angedachte Erweiterung käme, würde das Übungsgelände fast bis an die Grundschule des Ortes reichen. Allein schon deshalb gehört Bürgermeister Peter Braun von der CSU zu den Kritikern des US-Stützpunktes. Ein anderes Problem für ihn sind die Schäden, die immer wieder durch Panzer entstehen. In Schmidmühlen wurde eine Straßenlaterne umgeknickt, eine Brücke und Straßenbeläge gingen kaputt.

"Wir mussten mehr als zwei Jahre auf die Regulierung warten, da die Schadenshöhe unterschiedlich bewertet wurde." Peter Braun, Bürgermeister von Schmidmühlen

Kneipen freuen sich über US-Soldaten

Harry Kordesch ist Zivilangestellter der US-Armee. Hier inspiziert er eine Schießbahn

Vor allem im Raum Grafenwöhr, nahe der tschechischen Grenze, ist die US-Armee als Arbeit-und Auftraggeber kaum wegzudenken. Rund 3.000 Menschen leben von dem Stützpunkt und den regelmäßigen Manövern. Harry Kordesch zum Beispiel ist dafür zuständig, dass die Schießbahnen intakt sind. Er ist so spezialisiert, dass er im Zivilbereich nicht mehr unterkäme. Aber auch Kneipen, Restaurants, Tattoo-Studios oder Schneidereien können nur existieren, weil Soldaten häufige Kunden sind.

Was hat Trump vor?

Über allem schwebt jetzt die bange Frage: Ändert sich etwas unter US-Präsident Donald Trump? Seine Distanz zur Nato könnte sich auf die Manöver auswirken, möglicherweise werden die US-Stützpunkte weiter ausgedünnt. Kürzlich sorgte ein Fall bereits für Aufregung: Eigentlich sollten deutsche Feuerwehrmänner angestellt werden, aber ein Dekret des Präsidenten verhinderte es. Nur weil Führungskräfte intervenierten, konnten die Oberpfälzer schließlich doch noch ihren Job bei der Feuerwehr auf dem US-Stützpunkt antreten.