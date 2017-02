Natascha Konen im Porträt Klartexterin mit Kritikern

Natascha Kohnen hat vor fast genau einem Jahr einen wahren Internet-Hit gelandet. In ihrer wütenden Landtagsrede schoss sie eine volle Breitseite gegen die CSU in Bayern. Vor allem nahm sie die Füchtlingspolitik der CSU aufs Korn.

"Ich sage Ihnen eins: Seit drei Monaten gehen Sie dem ganzen Land und zwar ganz Deutschland auf die Nerven mit Ihrem populistischen Rausgeplärre." Natascha Kohnen

Klick-Königin

Hundertausende schauten sich die Rede auf Facebook und Twitter an. Da redet eine endlich mal Klartext in Richtung der scheinbar übermächtigen CSU – so der Tenor vieler Reaktionen. In Sachen Klickzahlen hat sie damit schon mal sämtliche Landtagskollegen übertrumpft. Aber reicht das, um als Hoffnungsträgerin für die Bayern-SPD zu gelten? An der Basis, zum Beispiel im Nürnberger Norden, traut man es ihr offenbar zu. Dort bekommt sie viel Zustimmung.

Gute Analytikerin

Natascha Kohnen ist waschechte Münchnerin, geboren und aufgewachsen in der Maxvorstadt. Nach dem Abitur studierte sie Biologie an der Uni Regensburg, arbeitete anschließend als Lektorin im Bereich Naturwissenschaften. Sie gilt als strukturiert und als gute Analytikerin. Als solche glaubt sie auch zu wissen, was der Bayern-SPD im Moment fehlt.

"Viele Menschen vermissen ein Gefühl der Sicherheit. Kann man seinen Kindern Versprechungen machen, oder ist das eine Generation der Angst, die da heranwächst? Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir der jungen Generation ein Angebot machen müssen. Wir müssen eine Einheit herstellen und der SPD wieder eine klare Kontur geben, ein klares Profil. Man muss wieder wissen, wo mit der SPD die Reise hingeht." Natascha Kohnen

Wirklich ein Neuanfang?

Kohnens Kritiker bemängeln, dass Natascha Kohnen auch mit zu verantworten hat, dass den Genossen in Bayern dieses klare Profil bisher fehlt und die Umfragen zuletzt desaströs waren. Immerhin sitzt sie seit 2008 im Bayerischen Landtag, seit 2009 ist sie Generalsekretärin der Bayern-SPD. Für Münchens Ex-Oberbürgermeister Christian Ude kann sie deshalb nicht für einen Neuanfang stehen.

"Ich weiß nicht, wieso eine Generalsekretärin, die seit acht Jahren dabei ist, jetzt plötzlich Wunder bewirken soll. Ein politischer Neuanfang ist wohl ein bisschen mehr als eine Rochade an der Spitze." Christian Ude, Alt-OB von München

Politische Quereinsteigerin

Immerhin: Der politische Werdegang von Natascha Kohnen ist ein ganz anderer als der des Florian Pronold. Der trat schon als Schüler in die SPD ein, Kohnen erst mit 34. Sie gilt als politische Quereinsteigerin, steht für einen offenen und ehrlichen Stil. Im Landtag ist Kohnen unter anderem energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.

Aber sie gilt auch als reiner Stadtmensch. Ihr Bekanntheitsgrad in Bayern, insbesondere auf dem Land, ist recht überschaubar. Das wird Natascha Kohnen jetzt ändern müssen, um die Bayern-SPD in eine bessere Zukunft zu führen. Denn angesichts immer stärker werdender Rechtspopulisten geht für sie jetzt ums Ganze.