Trauer um Christel Sembach-Krone Der Zirkus war ihr Leben

Die Chefin des Circus Krone, Christel Sembach-Krone, ist tot. Sie starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren. Wie der Zirkus mitteilte, erlag sie in München einer kurzen, schweren Krankheit.

Sie lebte ihr Leben für die Manege: Jahrzehntelang leitete Christel Sembach-Krone den größten Zirkus Europas. Christel Sembach-Krone war die Tochter von Carl Sembach (1908–1984) und Frieda Sembach-Krone (1915–1995). Sie leitete den Circus Krone seit 1995.

Ein Kind des Zirkus

Bereits im Alter von zehn Jahren hatte Christel Sembach-Krone ihr Manegendebüt gegeben; damals saß sie auf einem Pferd mit dem Namen "Lockvogel". Später, mit 20 Jahren, stand Christel Sembach-Krone mit ihren dressierten Pferden in der Manege: Sie ließ ihre schneeweißen Araberhengste und pechschwarzen Friesen aus künstlichem Nebel heraustraben oder überraschte mit völlig neuen Dressurnummern - Pferde mit Elefanten oder mit einer Giraffe.

"Es hat nicht einen Moment in meiner Kindheit gegeben, in dem ich daran gezweifelt hätte, Zirkus zu machen." Christel Sembach-Krone

Ruhestand mit über 70

In späteren Jahren arbeitete Christel Sembach-Krone nur noch hinter den Kulissen und kümmerte sich dort um alles vom Programm bis zu den Künstlern, übergab die Pferde-Dressur, die ihr so am Herzen lag, an Adoptivtochter Jana Mandana. Im November feierte sie noch ihren 80. Geburtstag - natürlich in der Manege.

Kritik an der Tierhaltung

Die Inhaberin des Circus Krone wurde 2009 jedoch auch zweimal wegen Tierquälerei verurteilt - wegen der Haltung der Pferde und der fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten für die Elefanten. "Ein Zirkus ohne Tiere ist kein Zirkus, sondern ein reisendes Theater oder Varieté", sagte Sembach-Krone vor einigen Jahren. "Guten Zirkus wird es geben, solange die Sterne am Himmel stehen."

Circus mit Tradition

Ihr Großvater Carl Krone hatte einst den Weltruhm des Circus Krone begründet. Seit fast 100 Jahren hat der größte Zirkus Europas ein festes Haus in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Damals zeigte Carl Krone neue Sensationen, zum Beispiel einen Löwen, der auf dem Rücken eines Pferdes ritt. Er wollte die Tiere im Circus Krone seinem Publikum nicht mehr nur zeigen, sondern sie auch dressieren.

Christel Sembach-Krones Adoptivtochter Jana Mandana Lacey-Krone soll nun in fünfter Generation ihre Nachfolge antreten.

