Münchner Nahverkehr MVV beschließt moderate Preiserhöhung

Alle Jahre vor dem Fahrplanwechsel beschließen die Gesellschafter des MVV die Tarife und das Angebot, das ab Dezember gelten soll. Heute ist es in München wieder soweit. Erneut gehen die Ticketpreise hoch - aber nicht ganz so stark wie in den vergangenen Jahren.

Seit 20 Jahren meldet der MVV-Fahrgastzuwächse. Und wer im Berufsverkehr in Oberbayern unterwegs ist, der weiß, was es bedeutet, in vollen U- oder S-Bahnen zu stehen. Es sind etwa 700 Millionen Fahrten pro Jahr, die Rekordeinnahmen in die Kassen der MVV-Partner spülen. Dieses Jahr führen diese Rekordeinnahmen dazu, dass die Preiserhöhung unter zwei Prozent bleiben wird. Und zwar durchweg für Abos und Einzeltickets, den Ausbildungstarif wollen die Gesellschafter Freistaat, Landeshauptstadt und Landkreise diesmal sogar weitgehend ganz verschonen.

Geringere Preiserhöhung wegen Klimaschutzzielen

Die Bahn hätte zwar gerne um 3,5 Prozent erhöht, weil sie die Investitionskosten für den Umbau der Münchner S-Bahnzüge geltend gemacht hat, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Vor allem die Landkreise um München und die Stadt bestehen auf eine geringere Preiserhöhung bei den Öffentlichen. Denn die müssen attraktiv sein und vor allem ihr Angebot erweitern, sonst sind Luftreinhaltepläne und Klimaschutzziele nicht zu erreichen.