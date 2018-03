Dissident des Prager Frühlings Murnau: Deutsch-tschechischer Autor Ota Filip gestorben

Der aus dem mährischen Ostrava (Ostrau) stammende Filip gehörte in der früheren Tschechoslowakei neben Pavel Kohut und Václav Havel zu den bekanntesten Dissidenten des "Prager Frühlings". Erst zu dieser Zeit, um 1968, konnten auch seine zwischen 1960 und 1963 geschriebenen drei Romane erscheinen.

Ota Filip war 18 Monate im Gefängnis in der CSSR

Während des kurzen Tauwetters im "Prager Frühling", den sowjetische Panzer 1968 beendeten, konnte Filip kurzzeitig einige Monate als Verlagslektor arbeiten, bevor er im August 1969 wegen "gröblicher Schmähung" des damaligen Präsidenten der CSSR verhaftet und zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Nach 15 Monaten kam er frei. 1974 ging er mit seiner Familie ins bundesdeutsche Exil. Er lebte im oberbayerischen Murnau.

Filip hat für den kommunistischen Geheimdienst gearbeitet

1977 sind in Prag Dokumente entdeckt worden, denen zufolge Filip in den 50er und 70er Jahren für den kommunistischen Geheimdienst gearbeitet hat. Auf Druck der Recherchen musste er einräumen, in seiner Haftzeit mit der Staatssicherheit kooperiert zu haben. In seinem autobiografisch angelegten Roman "Der siebente Lebenslauf", erschienen 2001, versucht sich Filip an einer Aufarbeitung. Nach Ansicht mancher Kritiker scheitert er dabei allerdings.

Politik war immer wichtig für Ota Filip

In seiner tschechoslowakischen Heimat zählte Filip zu den beliebtesten Erzählern, auch im Westen galt er als besonderes literarisches Talent. Sein 1973 erschienener Schelmenroman "Die Himmelfahrt des Lojzek Lapácek aus Schlesisch Ostrau" hatte ihm viel Lob eingebracht. Auch im gesellschaftlichen Leben bezog Filip immer wieder politisch Stellung und setzte sich für eine Aussöhnung zwischen den Tschechen und den Sudetendeutschen ein.