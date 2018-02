Tagung in München läuft Sicherheitskonferenz sucht Antworten auf Krisen

"An den Abgrund und zurück" – lautet die Überschrift der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz. Und Anlässe, zu diesem Titel zu kommen, gibt es genug: Ukraine, Syrien, Aufrüstung, Mali, ein unberechenbarer Partner USA.

Da wirkte die Nachricht von der Freilassung von Deniz Yücel wie ein stimmungsaufheller für Politiker und Abgeordnete auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein Erfolg der Diplomatie. Und nur wenige Minuten, bevor der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, die Freilassung als beste Nachricht verkündete und applaudierte, hatte Außenminister Sigmar Gabriel bei seiner Ankunft am Bayerischen Hof die Freilassung vor der Presse kommentiert:

"Wir sind sehr froh über diese Entscheidung des Gerichts." Außenminister Sigmar Gabriel

Von der Leyen eröffnet Sicherheitskonferenz

Zwei Gespräche hat Gabriel mit dem türkischen Präsidenten Erdogan geführt und wie er das so sagt, klingt es ganz so, als hoffe er, dass dieser Erfolg ihm hilft, im Amt des Außenministers bleiben zu können. Sprach es und kehrte um zum Flughafen, Pressekonferenz mit Springer-Chef Döpfner in Berlin. Yücel arbeitet für die Zeitung "Die Welt", die Springer gehört.

Ursula von der Leyen eröffnete dann die Sicherheitskonferenz - wie geplant gemeinsam mit der französischen Verteidigungsministerin Florence Parly."Wir wollen transatlantisch bleiben, aber wir wollen auch europäischer werden."

An der "Armee der Europäer" arbeiten

Es gehe darum, dass Europa auch militärisch mehr Gewicht in die Waagschale werfen könne. Von der Leyen knüpfte an die Sicherheitskonferenz 2014 an, an die Debatte damals um Deutschlands Rolle in der Welt. Die Bundesrepublik habe mehr Verantwortung übernommen, in Mali, an der Nato-Ostflanke. Und:

"Der Anfang ist gemacht. Wir haben im Dezember des vergangenen Jahres die europäische Verteidigungsunion endlich aus der Taufe gehoben. Wir haben uns gewissermaßen politisch aufgemacht, an der Armee der Europäer zu arbeiten." Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen

Die sogenannte permanente strukturierte Kooperation (PESCO) erlaubt die freiwillige Zusammenarbeit von EU-Staaten an konkreten Rüstungsprojekten. Einen ähnlichen Mechanismus forderte von der Leyen nun für die gemeinsame Außenpolitik, eine Gruppe von Staaten soll alleine voran gehen können: "Dass wir in der Lage sind, wenn Europa gefragt ist, mit einer Stimme zu antworten. Und damit auch unsere Akzente zu setzen."

Ein Europa, "das schützt"

Als Ziel definierte von der Leyen ein Europa, dass schützt, ein Zitat des französischen Präsidenten Macron. Florence Parly, die französische Verteidigungsministerin nahm den Ball auf und erwähnte die zahlreichen gemeinsamen Rüstungsvorhaben. Der gemeinsame Betrieb von Transportflugzeugen, die gemeinsame Brigade, die geplante Beschaffung von Drohnen und Jagdflugzeugen.

Trotz aller manchmal nur gewünschten Gemeinsamkeit: Beim Thema Rüstungsexporte werden die Unterschiede deutlich: Frankreich liefert, Ausfuhren sind Teil der Industriepolitik. Union und SPD haben gerade erst harte Verhandlungen über die Ausfuhr von Waffen hinter sich - die Debatte hält an.