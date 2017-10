Gegenwind für Parteichef Münchner CSU stellt sich gegen Seehofer

In der CSU verliert Parteichef Seehofer immer mehr an Rückhalt. Trotz der Einigung mit der CDU - aber wegen des schlechtens Abschneidens bei der Bundestagswahl - mehren sich die Stimmen für eine Ablösung.

Nach Parteikollegen in der Oberpfalz und in Oberfranken fordert auch der Münchner Bezirksverband einen Neuanfang. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, haben bei einem Treffen acht von neun Kreisverbänden gefordert, dass Seehofer den Platz an der Spitze von CSU und Staatsregierung freimacht.

Kreisverbände geben Seehofer Mitschuld an Wahlschlappe

Offenbar ist die Angst groß, nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr bei der Landtagswahl die nächste Schlappe einzufahren - und die absolute Mehrheit zu verlieren. Die Schuld für die Situation der CSU sehen die Kreisverbände in der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel und Seehofers Zickzackkurs in dieser Frage.

Dobrindt verteidigt Parteichef

Wer für Seehofer an die Spitze der CSU rücken soll, sagt die Münchner CSU nicht. In den vergangenen Wochen war innerhalb der Partei aber immer wieder der Name Markus Söder zu hören. Rückendeckung bekommt Seehofer von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Er nennt die Rücktrittsforderungen in der "Rheinischen Post" in Teilen unfair und vor allem kontrapoduktiv. Dobrindt verweist auf schwierige Koalitionsverhandlungen in Berlin - mit FDP und Grünen über ein Jamaika-Bündnis - und spricht von einer historischen Situation für die CSU. Der Landesgruppenchef fordert außerdem Seehofers Gegner zu fairer und transparenter Konkurrenz auf.

Und was sagt der Betroffene selbst? Seehofer erklärte wörtlich: "Ich lese zwar jeden Tag, dass ich unter Druck bin, aber ich empfinde es nicht so."