Silvesterbilanz München feiert überwiegend friedlich Neujahr - Randale in Leipzig

In München ist es in der Silvesternacht relativ friedlich geblieben. In Leipzig dagegen musste die Polizei mit Wasserwerfern ausrücken.

Die Silvesternacht für die Münchner Polizei ist auch in diesem Jahr sehr arbeitsreich gewesen. Wie das Präsidium mitteilt, kam es im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 5 Uhr zu 170 Einsätzen. Hauptsächlich handelte es sich um Streitereien und Randalierer, Ruhestörungen, Brände, Einsätze im Zusammenhang mit Feuerwerk und Sachbeschädigungen. Die Münchner Branddirektion meldet 119 Feuerwehreinsätze. Neben einem PKW- und einem Balkonbrand mit hohem Sachschaden wurde die Feuerwehr vor allem wegen Kleinbränden gerufen. Rund um den Friedensengel feierten rund 7.000 Menschen. Auf dem Marienplatz kamen etwa 6.000 und im Olympiapark 4.000 Feiernde zusammen. Im Vorfeld sprach die Polizei von einer optimalen Vorbereitung.

Keine Übergriffe in München

In München seien keine sexuellen Übergriffe gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings sei es für eine seriöse Silvester-Bilanz auch noch viel zu früh, schob er nach.

"Die Erfahrung zeigt, dass so etwas oft erst ein, zwei Tage später angezeigt wird." Münchner Polizeisprecher über sexuelle Übergriffe

Die Kölner Polizei sprach von einer Lage, die vergleichbar gewesen sei mit einem normalen Wochenendtag. Szenen wie vor zwei Jahren habe es nicht gegeben, allerdings seien die Beamten zu mehreren Schlägereien im ganzen Stadtgebiet ausgerückt. Neun Frauen hätten angegeben, unsittlich angefasst worden zu sein. Drei Tatverdächtige seien identifiziert worden.

Randale in Leipzig

Ansonsten verliefen die Silvesterfeiern in den großen deutschen Städten laut Polizei weitgehend friedlich. Die Berliner Feuerwehr sprach von einer durchschnittlichen Silvesternacht. In Leipzig allerdings kam es zur Randale. Bis Mitternacht hatten sich laut Polizei in der Stadt etwa 1.000 Menschen im Bereich des Connewitzer Kreuzes versammelt. Nachdem dort mehrere Mülltonnen und verschiedene Gegenstände angezündet worden seien, sei die Polizei mit Wasserwerfern angerückt, um die Brände zu löschen. 40 bis 50 Personen hätten daraufhin Flaschen, Steine und Böller gegen die Fahrzeuge und die eingesetzten Polizisten geworfen.

Über Lautsprecher hätten die Beamten die Angreifer verwarnt, hieß es weiter. Da sich diese weiterhin widersetzt hätten, habe die Polizei Wasserwerfer eingesetzt. Mehrere Personen wurden wegen schweren Landfriedensbruchs in Gewahrsam genommen.

Tote durch Feuerwerkskörper

In Brandenburg sind in der Silvesternacht zwei Menschen durch Böller ums Leben gekommen. In Gusow-Platkow starb ein 35-jähriger Mann, als er Knaller zündete, wie ein Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums sagte. Trotz sofortiger Erster Hilfe erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt. In Kleinmachnow erlag ein 19-Jähriger seinen Verletzungen. Er wollte nach Polizeiangaben ein selbstgebautes Feuerwerk zünden. Er wurde er am Kopf getroffen und starb. Daneben führten explodierende Böller wieder zu zahlreichen Verletzungen:

Zwei Schwerverletzte in München

Bei einem Versuch ein Selfie zu schiessen, ist heute Nacht eine 14-jährige Jugendliche durch eine Glaskuppel eingebrochen und etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte sie schwer. Ein anderer Jugendlicher erlitt schwere Verletzungen an seinen Händen, als einen Silversterböller werfen wollte und dieser in seiner rechten Hand explodiert. Er erlitt schwere Verletzungen an beiden Händen. Die Jugendlichen wurden in Münchner Spezialkliniken eingeliefert.

Mädchen droht zu erblinden

Eine 14-Jährige erlitt im thüringischen Triptis schwere Augenverletzungen. Ein Feuerwerkskörper wurde von einem Unbekannten in eine Menschengruppe geworfen, in der das Mädchen stand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Wucht der Explosion habe ihr die Brille "weggesprengt". Ihr Augenlicht sei gefährdet. Ein Junge wurde an Gesicht und Hand verletzt. Bei dem Sprengkörper soll es sich ersten Ermittlungen zufolge um einen in Deutschland verbotenen sogenannten Polen-Böller handeln, wie der Sprecher sagte.

Schwere Amputationsverletzungen

Im Unfallkrankenhaus Berlin wurden in der Nacht mehrere Menschen nach Unfällen mit Böllern behandelt. In der Silvesternacht seien bis sieben Uhr 21 Verletzte gezählt worden, teilte das Krankenhaus via Twitter mit. Das Team der Handchirurgie sei durchgehend in drei Operationssälen beschäftigt gewesen. Mindestens fünf Patienten hätten schwere Amputationsverletzungen erlitten.

Bei einem Feuer im westfälischen Selm wurde in der Silvesternacht eine vierköpfige Familie verletzt. Vermutlich sei eine Silvesterrakete durch das geöffnete Fenster ins Schlafzimmer ihrer Wohnung geflogen und habe den Brand verursacht, teilte die Polizei mit. Die Mutter sei mit den beiden Kindern ins Freie geflohen, während der Vater vergeblich versucht habe, das Feuer selbst zu löschen. Das Haus ist zunächst nicht mehr bewohnbar.

Zwölfjährige in Salzgitter angeschossen

Ein zwölfjähriges Mädchen in Salzgitter ist in der Silvesternacht angeschossen worden - die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen drei Verdächtige. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar, Beschuldigte und Zeugen werden derzeit vernommen. Das Mädchen wurde um Mitternacht von einer Kugel in den Oberkörper getroffen und im Krankenhaus notoperiert. Die Ärzte informierten die Polizei. Am Tatort fanden die Ermittler Projektilhülsen. Dank Zeugenaussagen konnten sie in der Nähe drei Verdächtige festnehmen.

Raketen auf Passanten in Bonn

Im Vorfeld schossen am Samstagabend in Bonn-Tannenbusch Insassen aus einem Auto heraus minutenlang auf Passanten mit Sivesterraketen. Dabei machten sie offensichtlich regelrecht Jagd auf Passanten, wie in einem Video zu sehen ist. Dieses sei sichergestellt worden, erklärte die Polizei Bonn dem Bayerischen Rundfunk. Nun werde ermittelt, ob man anhand des Videos mögliche Täter und Fahrzeug identifzieren kann. Voraussichtlich werde es morgen dazu weitere Details geben, hieß es.