Mutiges Projekt Ein Schiff zieht um aufs Festland

Sie ist 37 Meter lang, 7,5 Meter breit und 144 Tonnen schwer: die "MS Utting" vom Ammersee, ein Ausflugsschiff der Bayerischen Seenschifffahrt - inzwischen ausgemustert. Jetzt will es ein Kulturpionier aus München in der Stadt aufstellen.

Etwas traurig liegt sie da im Ammersee - in der Bootswerft in Stegen - die alte MS Utting. Die Eisschollen schaben an dem rostigen Rumpf. Einst ein stattliches Ausflugsschiff, ist jetzt schon der Name abgekratzt, Kamin und Steuerrad abmontiert, genauso wie innen die schöne Holzvertäfelung. Doch auch wenn sie nur noch ein Gerüst ist - stolz stehen zwei junge Münchner davor: der 26-jährige Daniel Hahn und sein Kumpel Paul Dyckhoff.

Der Kapitän sagt Servus

Helmut Tröbensberger, 25 Jahre Kapitän auf der MS Utting

Während sie noch diskutieren, wie das Schiff am besten für den Transport auseinander geschnitten werden kann - Oberdeck getrennt vom Rumpf - kommt der altgediente Ammersee-Kapitän Helmut Tröbensberger vorbei und sagt lächelnd: "Ach, die neuen Unternehmer."

25 Jahre lang war er Kapitän auf der MS Utting, seine altgediente Partnerin: zierliche 37 Meter lang, dezente 144 Tonnen schwer und gerade einmal 68 Jahre alt. Ihn schmerzt der Abschied, der aber unumkehrbar ist: Als fahrtüchtiges Schiff konnte man die "Utting" kaum noch herrichten. "Der Rumpf ist durch", heißt es bei der Bayerischen Seenschifffahrt. Sowohl deren Geschäftsführer als auch der Kapitän freuen sich aber, dass sie noch eine Zukunft haben soll, wenn auch an Land - als Kulturstätte. Wobei, skeptisch ist Tröbenberger schon, ob es wirklich klappt, das Schiff heil nach München zu bringen und dort wieder komplett aufzubauen. "Ich würd's mich nicht trauen - Respekt!"

Keine leichte Aufgabe

Auch Daniel Hahn hatte zwischendrin sein ambitioniertes Projekt schon aufgegeben. Innerhalb weniger Wochen, bis zum 20. Februar, muss das Schiff transportfähig sein - Platz machen für das neue Ammerseeschiff.

"Das ist gar nicht zu schaffen. Jetzt im Winter - es hat Minusgrade und Wellengang. Da kann man kaum arbeiten." Daniel Hahn

Daniel Hahn und Paul Dyckhof

Keine Chance, hatte auch sein Kumpel Paul erklärt, der als Schlosser fürs Auseinander- und wieder Zusammenbauen verantwortlich ist.

Noch einmal wollten sie mit ihren Mitstreitern rausfahren, um sich von der "MS Utting" zu verabschieden. Und dann sind sie wieder ihrem Charme erlegen.

"Es kann nicht sein. Es ist ein bayerisches Traditionsschiff. Dass das in Ruhestand gehen und dann wirklich verschrottet werden soll, konnten wir nicht zulassen." Daniel Hahn

Viel Erfahrung mit Problem-Projekten

Und so schnell kommt so eine Gelegenheit nicht wieder. "Groß denken" war schon immer das Motto des 26-Jährigen. Mit 18 hat er sich ein Zirkuszelt gekauft, dann einen alten Schienenbus von 1952 vor dem Verschrotten gerettet. In dem Bahnwaggon im Münchner Viehhof gibt es heute Subkultur: Konzerte, Radio-Live-Sendungen, Ausstellungen und Workshops.

Brachflächen bespielen, bevor dort wieder ein neuer Bürokomplex entsteht, so etwas brauchen wir für München, meint Hahn. In der doch zunehmend schönsanierten Stadt, in der es kaum noch grattlige Zwischenräume gibt. Es will selbst Orte schaffen, die besonders sind. Und da passt die alte Utting wunderbar dazu.

Im "alten Salon" sind Stahlträger eingezogen, damit sich nichts verzieht, wenn das Oberdeck für den Transport vom Rumpf getrennt wird. Hahn kann sich hier schon tanzende, feiernde Menschen vorstellen. Hochzeiten oder Yoga auf dem Deck schweben ihm vor.

Wo das Schiff künftig in München stehen wird, ist noch unklar. Zuspruch für das Projekt aus der Politik gibt es jedenfalls. Und in der Isar wird es nicht liegen - wegen des Hochwassers dort, und weil es ja nicht mehr fahrtüchtig ist.

Daniel Hahn schwebt ein konkreter Standort vor. Aber der ist noch geheim. Denn erst muss noch geklärt werden, ob da wirklich ein Transporter hinkommen kann, ob alles mit den Genehmigungen sowie den Strom- und Abwasseranschlüssen klappt.

Der alte Kapitän will dann auch nach München und seine "MS Utting" besuchen.