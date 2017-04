Neue Moschee in Augsburg Wer ist die Ahmadiyya-Gemeinde?

"Der Weg zum Frieden" steht auf einem blauen Briefkuvert, das Evan Tarek an Passanten auf dem Münchner Marienplatz verteilt. Der 30-jährige Unternehmensberater wirbt für ein tolerantes Religionsverständnis und ein bundesweites Moscheebauprogramm. Ziel waren 100 Moscheen bundesweit. 45 wurden bereits gebaut, vier davon in Bayern, eine in Augsburg.

Muslime in Bayern Etwa 450.000 Muslime (in Deutschland etwa 4,7 Millionen) leben in Bayern, das entspricht vier Prozent der Bevölkerung. Die am stärksten vertretenen Glaubensrichtungen sind: Sunniten, Schiiten und Ahmadis. Etwa 400 Moscheen gibt es im Freistaat. Die meisten sind Moschee-Vereine mit angeliedertem Kulturzentrum.



Wichtigster Raum in jeder Moschee ist der nach Mekka (Osten) ausgerichtete Gebetsraum. Daneben gibt es meist Räume für Unterricht, Feierlichkeiten und rituelle Waschungen.

Etwa eine Million Euro hat die Moschee im Augsburger Stadtteil Oberhausen gekostet. Die Baitul-Naseer-Moschee ist nun eine von zwölf islamischen Kultureinrichtungen in Augsburg. Das Gotteshaus mit getrennten Gebetsräumen für insgesamt rund 150 Männer und Frauen liegt gegenüber einer Sportanlage. Auf ein Minarett hat die Gemeinde verzichtet. Das Projekt wurde durch Spendengelder finanziert und gehört zu einer bundesweiten Moscheebauinitiative der Ahmadiyya-Gemeinde.

Auf ihr Augsburger Gebetshaus mussten die Ahmadiyya lange warten: Bereits vor acht Jahren war der Grundstein gelegt worden. Ein Rechtsstreit mit Anwohnern, ein fehlender Kanal, Proteste gegen ein Minarett und zuletzt islamfeindliche Schmierereien haben den Bau immer wieder verzögert.

Prophetenfrage spaltet die Moslems

Urenkel des Religionsgründers kommt zur Moschee-Eröffnung Der wichtigste Gast bei der Moschee-Eröffnung am Nachmittag ist das spirituelle Oberhaupt der Ahmadiyya: Kalif Hadhrat Mirza Masroor Ahmad.



Der 66-Jährige ist nicht nur das Oberhaupt der Religionsgemeinschaft, sondern Urenkel des Religionsgründers Mirza Ghulam Ahmad. Der Kalif wird einen Baum auf dem Moschee-Gelände pflanzen.

Evan Tarek gehört der Religionsgemeinschaft der Ahmadiyya an, die sich als Reformbewegung des Islam verstehen. Auf die Frage, ob er Moslem sei, antwortet er: "Ja, bin ich."

Die meisten Muslime sehen das jedoch anders, sagt der Islamexperte der Erzdiözese München und Freising, Andreas Renz.

"Geschichtlich gesehen stammt die Ahmadiyya-Bewegung aus dem Islam. Sie haben auch den Koran und die Sunna als Tradition übernommen, aber es ist eine Bewegung, die in ihrem Gründer einen Propheten sieht. Nach mehrheitlich muslimischer Überzeugung ist nach Mohammed aber kein weiterer Prophet möglich und deswegen werden die Ahmadis nicht mehr von den Muslimen anerkannt." Andreas Renz, Islamexperte der Erzdiözese München und Freising

Ahmadiyya werden in Pakistan verfolgt

So sieht die neue Moschee von innen aus.

In Pakistan oder Saudi-Arabien beispielsweise werden Ahmadi deswegen auch als Abtrünnige bezeichnet und aufgrund ihrer religiösen Einstellung verfolgt. Die Ahmadiyya ist nach eigenen Angaben eine muslimische Reformbewegung, die vor gut 100 Jahren von Mirza Ghulam Ahmad in Indien gegründet wurde. Die etwa 40.000 Ahmadi in Deutschland verehren ihren Religionsgründer nicht nur als Propheten, sondern auch als Messias. Andreas Renz hat sich mit den Schriften des Religionsgründers beschäftigt.

"Es ist interessant, dass er eigentlich schon einen Reformislam vertritt und eine friedliche Auseinandersetzung sucht und den bewaffneten Dschihad ablehnt, aber gleichzeitig gegenüber Christen und Juden sehr polemische Äußerungen macht. Das lässt sich erklären, weil damals Ende des 19. Jahrhunderts gab es christliche Missionare in Indien, die eine Polemik gegen den Islam vertreten haben. Aber aus heutiger Sicht erschwert dies den Dialog." Andreas Renz, Islamexperte der Erzdiözese München und Freising

Ahmadiyya in Hessen und Hamburg anerkannt

Unverständlich sei deswegen, die stellenweise polemischen Schriften des Religionsgründers heute kommentarlos zu veröffentlichen, sagt Andreas Renz. Dennoch ist die Ahmadiyya-Gemeinde in Hessen und Hamburg bereits Körperschaft des öffentlichen Rechts. In Hessen bietet die Glaubensgemeinschaft den bekenntnisorientierten Islamunterricht an Grundschulen an. Das Rhein-Main-Gebiet ist in Deutschland ein Zentrum der Ahmadiyya. Nur vier der bundesweit 45 Moscheen sind in Bayern und zwar in Nürnberg, Würzburg und Neufahrn bei Freising und seit heute auch in Augsburg.

Ansichten der Moschee während des Baus