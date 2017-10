Umstrittenes Pestizid Molkerei Berchtesgadener Land will Glyphosat verbieten

Die Molkerei Berchtesgadener Land will Landwirten die Nutzung von Glyphosat verbieten. Stimmt der Aufsichtsrat zu, dürften die Bauern von Berchtesgadener Land das Pestizid nicht mehr auf ihren Wiesen versprühen.

Das Unternehmen will ein eindeutiges Zeichen setzen: Als erste Molkerei in Deutschland empfiehlt Berchtesgadener Land ihrem Aufsichtsrat, den Einsatz von Glyphosat sofort zu untersagen. Die Entscheidung soll am Mittwoch fallen.

Der Vorstand und die Geschäftsführung der Molkerei Berchtesgadener Land fordern ein Glyphosat-Verbot für die Grünland- und Ackerbaubehandlung. Dieses Verbot soll das Gremium in die Milchlieferbedingungen aufzunehmen und die Einhaltung zu überwachen, heißt es in dem Schreiben der Geschäftsführung.

Reaktion auf Pestizideinsatz bei Traunstein

Vergangene Woche wurde bekannt, dass ein Genossenschaftsmitglied der Molkerei Glyphosat auf Futterwiesen einsetzt. Verbraucher wandten sich daraufhin an die Molkerei Berchtesgadener Land und den BR, weil sie sich von dem Vorzeigeunternehmen in Piding getäuscht fühlten. Die Diskussion in der Region war groß. Der BR berichtete.

Am Mittwoch berät ein Ausschuss der EU-Kommission über eine Verlängerung der Zulassung von Glyphosat im konventionellen Landbau über 2017 hinaus. Im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher fordern Vorstand und Geschäftsführung der Milchwerke in Piding nun die deutsche Bundesregierung und die Vertreter der EU-Staaten auf, sich gegen die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat einzusetzen.