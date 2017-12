Trotz Überwachung Reichsbürger in Bayern weiter bewaffnet

"Die Reichsbürger meinen, sie müssten sich selbst verteidigen. Sie sehen ja den Staat nicht als den ihrigen an und sie sehen auch eine Situation auf sich zukommen, wo sie ihr Hab und Gut verteidigen müssen. Deswegen auch diese ausgeprägte Waffenaffinität. Und in Verbindung mit der Gewaltneigung, die bei einigen Reichsbürgern erkennbar ist, ist das natürlich ein Problem, dem der Staat nun entgegengetreten ist, in dem man eben diese Waffen weitgehend entzogen hat."