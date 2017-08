Öffentlicher Nahverkehr 40 Minuten für fünf Kilometer

"– Ich fahr nur vier Stationen mit der U-Bahn, da ist auch gleich die Arbeit. Für mich ist das gut.

– Ich wohne in Schniegling und da fährt am Abend nur alle 40 Minuten ein Bus. Da fahr ich lieber Auto, Fahrrad oder geh halt zu Fuß.

– Ich bin in der Südstadt daheim und nehme as Auto, weil mir das Ticket zu teuer ist. Das wären im Monat bei mir rund 60 Euro. Auto in etwa 30. Ich denke schon ökologisch, aber es ist ein Manko, dass der ÖPNV nicht attraktiver gemacht wird."