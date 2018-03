Fußball-Krawalle Festnahmen und zwei Verletzte nach Franken-Derby

Nach der 0:2-Heimpleite des 1.FC Nürnberg im Derby gegen Greuther Fürth sind zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei kam es nach Spiel-Ende zu Rangeleien zwischen Anhängern des Clubs mit Ordnungskräften.

Polizist mit Knalltrauma nach dem Spiel 1. FC Nürnberg – Greuther Fürth

Ein Security-Mitarbeiter wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem wurde ein Polizist durch einen Böller verletzt. Der Beamte musste mit einem Knalltrauma ebenfalls in eine Klinik gebracht werden.

Vor und während des Spiels hatte es keine größeren Zwischenfälle gegeben. Auch nicht als rund 1.100 Fürther Fans in einem Konvoi zusammen zum Club-Stadion gefahren waren. Nach Abpfiff und dem Fürther Tor zum 0:2 in der Nachspielzeit hatten dann Anhänger des FCN Pyrotechnik gezündet.

Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Als sie anschließend die Sperren überwunden hatten, und sich in Richtung des Gästefanblocks in der Südkurve bewegten, schritt die Polizei ein. Die Beamten konnten damit ein Aufeinandertreffen beider Fan-Lager in der aufgeheizten Stimmung verhindern.

Beim Verlassen des Stadions kam es dann erneut zu Provokationen und Schiebereien zwischen den Fans der beiden rivalisierenden Vereine. Die Polizei nahm dabei mehrere Personen fest. Um die Vorfälle aufzuklären, wertet die Polizei jetzt Videoaufnahmen aus.