WTA-Turnier in Nürnberg Tennisturnier ohne Kerber aber mit Bertens

Zum WTA-Turnier in Nürnberg werden in diesem Jahr die Tennisspielerinnen Genie Bouchard aus Kanada und die Vorjahressiegerin Kiki Bertens erwartet. Zudem kündigten die Veranstalter an, das Turnier zuschauerfreundlicher zu gestalten.

Von: Florian Weber