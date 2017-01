Nürnberger Modehauskette Wöhrl-Enkel steigt ins Geschäft ein

Die Rudolf Wöhrl AG wurde 1933 in Nürnberg gegründet. Das Stammhaus am Weißen Turm existiert bis heute. In den 1950er-Jahren eröffnete Wöhrl die ersten Filialen in Erlangen und Regensburg. 2002 wurde das Geschäft in eine Familien-AG umgewandelt. Am 1. Dezember 2016 wurde das Insolvenzverfahren in Eigenregie über die Modehauskette eröffnet.