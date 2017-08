Vier Schwerverletzte Wespenstich verursacht schweren Unfall in Roth

Tragische Folge eines Wespenstichs: In der Innenstadt von Roth ist am Abend ein 19-Jähriger mit seinem Auto in eine Familie gefahren. Vier Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt – darunter auch zwei Kinder. Von Matthias Rüd