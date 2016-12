Brand in Flüchtlingsheim Zwölf Menschen in Wassertrüdingen leicht verletzt

Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Wassertrüdingen im Landkreis Ansbach haben zwölf Menschen leichte Rauchvergiftungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer am frühen Morgen im zweiten Stock in einem Flur ausgebrochen.