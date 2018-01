Halbzeit der Waffenamnestie Rund 500 Waffen in Mittel- und Oberfranken abgegeben

Zur Halbzeit der sogenannten Waffenamnestie sind in Mittel- und Oberfranken 525 Kurz- und Langwaffen abgegeben worden. Das ergab eine Umfrage des BR-Studio Franken unter den Landratsämtern und kreisfreien Städten in den beiden Bezirken.

Die meisten Waffen wurden im Landratsamt Nürnberger Land abgegeben – insgesamt 111. Abgesehen von Pistolen, Revolvern und Gewehren sind auch Hieb- und Stichwaffen auf den Schreibtischen der Behörden gelandet. In Nürnberg wurden zum Beispiel auch Ninja-Wurfsterne und Butterflymesser in staatliche Obhut übergeben.

Auch Munition abgeliefert

Einige Landratsämter sowie die Waffenbehörde der Stadt Erlangen haben in den vergangenen sechs Monaten auch Munition entgegengenommen: In Mittel- und Oberfranken wurden rund 5.000 Patronen abgegeben. Bei den Waffen handelt es sich offenbar oft auch um Erbstücke. Wurden sie aus dem Verkehr gezogen, bekommen die Erben eine behördliche Bestätigung.

Beratung vor dem Transport

Am Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen empfehlen die Verantwortlichen, sich wegen der Einzelheiten einer Übergabe – insbesondere hinsichtlich des Transportes der abzugebenden Waffen – vorab mit der Waffenbehörde in Verbindung zu setzen. Die aus dem Verkehr gezogenen Waffen werden dann an das Landeskriminalamt München weitergeleitet. Dort wird dann entschieden, was mit ihnen geschieht: Ein Teil wird eingeschmolzen, ein Teil landet vielleicht sogar im Museum.

"Auch Elektroschocker oder bestimmte Messer, die unter das Waffengesetz fallen, können abgegeben werden. Waffenbesitzer können sich bei uns oder der Polizei melden." Bernd Oster, Leiter des Sachgebiets Öffentliche Sicherheit und Ordnung Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen

Hintergrund: Amnestie bis zum 1. Juli

Die Waffenamnestie ist am 6. Juli 2017 in Kraft getreten – sie läuft noch bis zum 1. Juli 2018. In Rahmen der Amnestie können Bürger ihre – eventuell illegalen – Waffen abgeben, ohne strafrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen: Das Gesetz sieht eine auf ein Jahr befristete Strafverzichtsregelung für den unerlaubten Besitz von Waffen und Munition vor, um so die Zahl illegal zirkulierender Waffen zu verringern.