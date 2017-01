Vogelgrippe in Bayern Neue Verdachtsfälle und keine Entwarnung

Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, besteht bei Wildvögeln aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Verdacht auf das Virus. Dies werde nun vom zuständigen Bundesinstitut – dem Friedrich-Loeffler-Institut – geprüft.

Nutzgeflügel bislang nicht betroffen

Bayernweit gilt seit Mitte November für unbestimmte Zeit eine Stallpflicht, um ein Ausweiten der Vogelgrippe auf Hausgeflügel zu verhindern. Zudem wurde ein Verbot für Ausstellungen und Märkte mit Geflügel erlassen. Nutzgeflügel ist dem LGL zufolge bislang nicht von dem Virus betroffen.

Nürnberg: Fälle gehen zurück

In Nürnberger Stadtgebiet wurde die Vogelgrippe im November 2016 bei toten Enten am Wöhrder See und im Stadtpark festgestellt. Seitdem ist noch der Bereich am Tucherhof als wahrscheinliches Infektionsgebiet hinzugekommen, teilt das Ordnungsamt der Stadt kurz vor dem Jahreswechsel mit. Bei einem dort am 22. November gefundenen Blesshuhn wurde der H5-Erreger festgestellt. Bei toten Wasservögeln von anderen Fundorten in Nürnberg wurde keine Infektion mit dem H5-Virus festgestellt. Insgesamt sind die Funde von toten Wasservögeln in Nürnberg laut Stadt zurückgegangen.