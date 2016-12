LBV bittet um Rücksicht Silvester-Böllerei stresst Vögel

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Bayern warnt vor Gefahren durch Silvester-Feuerwerke für die Vogelwelt. Wie der Verband mit Sitz in Hilpoltstein mitteilt, versetzt die Knallerei in der Neujahrsnacht Vögel und andere Wildtiere in Panik.

Vögel zum Beispiel verlassen laut LBV vor Schreck ihre Schlafplätze und fliegen bis zu 1.000 Meter in die Luft. Normalerweise erreichen sie den Angaben zufolge selten Höhen über 100 Meter. Die Vögel vergeudeten durch den ungewohnten Aufstieg unnötig Energie, die gerade im Winter überlebenswichtig ist. Manche verlieren durch den Schock sogar die Orientierung und fliegen gegen Häuser, Autos oder andere Hindernisse, so die Experten.

"Dicht besiedelte Gebiete, also vor allem Städte mit viel Feuerwerksaktivität, werden von den Vögeln sogar komplett verlassen, um zu fliehen und Schutz zu suchen." Martina Gehret, LBV-Artenschutz

Böllerfreie Zonen

Der LBV bittet zu Silvester deshalb um Rücksicht: Feiernde sollten sich öffentlichen Veranstaltungen anschließen und auf eigene Feuerwerke verzichten – besonders in Gebieten mit vielen Bewohnern und in der Nähe von Gewässern, Feucht- oder Schutzgebieten. Auch der Deutsche Tierschutzbund appelliert an die Vernunft der Feiernden: Lautes Feuerwerk löse bei vielen Haustieren Angst oder sogar Panik aus. Tierhalter sollten daher versuchen, ihre Tiere möglichst vom Lärm der Knaller und Raketen abzuschotten:

Hunden und Katzen sollte man im Haus einen Rückzugsort bieten, an dem sie sich sicher fühlen, so die Tierschützer. Gassi gehen sollten Hundehalter mit ihren Tieren am 31. Dezember und je nach Schreckhaftigkeit des Tieres auch einige Tage davor und danach nur an der Leine – möglichst in ruhigeren Gegenden und zu Uhrzeiten, zu denen noch nicht geböllert wird. Katzen mit Freigang bleiben dem Tierschutzbund zufolge am besten im Haus. Außerdem sollten Tierhalter ihre Vierbeiner beim Deutschen Haustierregister registrieren, damit sie im Fall des Entlaufens schnell ihrem Herrchen oder Frauchen zugeordnet werden können.