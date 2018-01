Vermisstes Ehepaar aus Schnaittach Gefundene Leichen waren eingemauert

Nach dem Fund zweier Leichen auf dem Grundstück eines vermissten Ehepaars in Schnaittach, haben die Beamten Details bekanntgegeben. Demnach waren die Leichen in der Garage einbetoniert.

Ob es sich tatsächlich um den vermissten 70-Jährigen und seine vier Jahre jüngere Frau handelt, muss die Rechtsmedizin eindeutig klären. Es handelt sich zwar um eine männliche und eine weibliche Leiche, diese konnten noch nicht identifiziert werden. Wie die beiden Personen zu Tode kamen, wollten die Ermittler noch nicht sagen.

Sohn und Schwiegertochter festgenommen

Die Beamten fanden jedoch umfangreiches, nicht näher genanntes Beweismaterial, das in der Montagegrube der Garage einbetoniert war. Als tatverdächtig wurden am Morgen der 25-jährige Sohn des Ehepaares und seine 22 Jahre alte Ehefrau festgenommen. Die beiden Verdächtigen wurden im Lauf des Tages bereits verhört.

In Widersprüche verstrickt

Der 25-jährige Sohn machte keinerlei Angaben. Seine Frau äußerte sich, stritt jedoch eine eigene Tatbeteiligung ab. Ins Visier der Ermittler waren die beiden geraten, nachdem sie sich in Gesprächen mit der Polizei immer mehr in Widersprüche verstrickt hatten.

Seit Dezember vermisst

So hatten die beiden die Eltern des 25-Jährigen zunächst im Dezember als vermisst gemeldet. Sie seien zu einem Verwandten gefahren, dann aber nicht zurückgekommen. Das Wohnmobil und auch das Auto der beiden standen in dieser Zeit aber vor ihrem Einfamilienhaus in Schnaittach. Zuletzt gesehen wurde das Ehepaar am 13. Dezember. Am 28. Dezember hatte der Sohn sie dann als vermisst gemeldet. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.