Vor Feiertagen und am Wochenende Verkehrsclub fordert Nacht-S-Bahnen für Großraum Nürnberg

Ähnlich wie die bereits seit 20 Jahren fahrenden Nacht-Busse sollen ab Dezember 2018 auch die fünf Nürnberger S-Bahn-Linien am Wochenende und vor Feiertagen bis 3.00 Uhr fahren. Das fordert der VCD mit einer Online-Petition an den Bayerischen Landtag. Die Bereitstellung von S-Bahn-Nightlinern würde die Bahn im Jahr rund zwei Millionen Euro kosten.

VCD: "Menschen würden S-Bahn-Nightliner nutzen"

Der stete Ausbau des Nightliner-Bus-Netzes in den vergangenen 20 Jahren belege, dass die Menschen einen durchgängigen, verlässlichen und komfortablen ÖPNV nutzen, so der Verkehrsclub. "Es ist an der Zeit, dass der S-Bahn-Nightliner die ganze Metropolregion enger verknüpft und die Menschen zusammen bringt", so der VCD in seiner Petition. Das Nürnberger S-Bahnnetz reicht bis nach Ansbach, Bamberg und Neumarkt in der Oberpfalz.

Die Petition des VCD kann im Internet unterstützt werden.