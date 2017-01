Helfer gesucht Uni Erlangen baut antikes Römerboot nach

Um das Römerboot originalgetreu nachbauen zu können, sucht die Universität Erlangen-Nürnberg noch jede Menge Helfer. Sie lädt deshalb am 18. Januar 2017 zu einer Infoveranstaltung ein. Kommen dürfen Schüler, Studenten und weitere Interessierte. Die Veranstaltung findet um 16.15 Uhr statt, im Raum 2.058 in der Kochstraße 4 in Erlangen.