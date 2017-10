Tonerde auf der Autobahn Umgestürzter 40-Tonner blockiert A9 bei Schnaittach

Die A9 in Fahrtrichtung Nürnberg wird derzeit durch einen auf der Seite liegenden 40-Tonner komplett blockiert. Die Ladung des Lastwagens, mehrere Tonnen Tonerde, hat sich über die gesamte Autobahn ergossen.

Der Lkw ist zwischen den Anschlussstellen Hormersdorf und Schnaittach (Lkr. Nürnberger Land) aus noch ungeklärter Ursache umgekippt, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Ein zweites Fahrzeug sei nicht an dem Unfall beteiligt gewesen. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt.

Autobahn noch Stunden gesperrt

Die Reinigung der Autobahn ist aufwändig.

Die Bergung des Lkw werde noch mehrere Stunden dauern, so die Polizei. Vor allem die Reinigung der nassen, verschmutzten Fahrbahn gestaltet sich schwierig. Der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg wird an der Anschlussstelle Hormersdorf ausgeleitet. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.