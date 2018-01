Polizei sucht Zeugen 20-Jähriger an Nürnberger U-Bahnhof Maffeiplatz zusammengeschlagen

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen in Nürnberg einen 20-jährigen Mann so zusammengeschlagen, dass er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Mordkommission ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, wartete das Opfer am frühen Sonntagmorgen (07.02.17) gegen 5.15 Uhr zusammen mit einem Bekannten in der Nürnberger Südstadt am Bahnhof Maffeiplatz auf die U-Bahn. Währenddessen näherten sich den beiden Wartenden vier Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren und fingen ein Streitgespräch an.

Opfer noch auf dem Boden liegend getreten

Wie der Begleiter des Opfers aussagte, hätten die vier plötzlich auf den 20-Jährigen eingeprügelt. Selbst als dieser schon am Boden lag, hätten die Männer weiter auf das Opfer eingeschlagen. Anschließend flüchtete das Quartett. Der Verletzte kam mit mehreren Brüchen ins Krankenhaus und muss dort stationär behandelt werden.

Polizei sucht Zeugen

Noch ist unklar, warum es zu der Auseinandersetzung kam. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls. Die Männer waren nach Angaben der Polizei zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie waren unterschiedlich gekleidet, unter anderem mit blauem Pullover, grauer Wollmütze, schwarzer Jacke und einer schwarzen Winterjacke. Die vier Männer waren von schlanker bis kräftiger Figur. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 - 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Inzwischen hat die Nürnberger Mordkommission den Fall übernommen und ermittelt. Unter anderem werten die Beamten auch vorhandenes Videomaterial von der U-Bahnstation am Maffeiplatz aus.