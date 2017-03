Kulinarisch erstklassig Nürnberg hat die beste Stadionwurst

Rund zwölf Prozent der User hätten für das Angebot in Nürnberg gestimmt, sagte Michael Heeg von stadionwelt.de dem Bayerischen Rundfunk. Damit landeten auf dem ersten Platz gleich drei Würste – denn im Nürnberger Stadion gibt es traditionell "Drei im Weggla", also drei Nürnberger Rostbratwürstchen im Brötchen, zu kaufen. Die seien das beste Wurstangebot Deutschlands. Preislich liegen sie mit drei Euro im Mittelfeld der 2. Bundesliga.

Platz zwei: die Teufelswurst vom Betzenberg

Auf den zweiten Platz kam ebenfalls ein Zweitligaclub: Kaiserslautern mit seiner Wurst im Fritz-Walter-Stadion. Die "Teufelswurst vom Betzenberg" lag mit 9,8 Prozent der Stimmen knapp hinter den "Drei im Weckla". Einzigartig ist auch das Angebot dort: Fans und Zuschauer können zwischen einer klassischen Bratwurst oder einer Wurst aus Pferdefleisch wählen.

Platz drei teilen sich Schalke und Union Berlin

Platz drei teilen sich Schalke 04 Gelsenkirchen und der 1. FC Union Berlin. Für die Würste in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen und im Stadion An der Alten Försterei in Berlin stimmten jeweils rund acht Prozent. Die Umfrage stand seit Ende Januar online. Insgesamt haben sich rund 2.000 Nutzer daran beteiligt, so Heeg.