U-Bahn-Stillstand in Nürnberg Fahrgäste mussten durch Tunnel laufen

Wie die Pressesprecherin der Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG), Susanne Jerosch, dem Bayerischen Rundfunk sagte, hatte ein automatischer, fahrerloser U-Bahnzug der Linie U2 am Samstagmittag wegen einer Störungsmeldung einen Nothalt im Tunnel eingelegt. Das wäre an sich noch kein Problem, da die fahrerlosen Züge auch von Ferne wieder gestartet werden können.

Stromlücke im U-Bahnnetz schuld

Doch war der Zug genau an einer Stelle stehengeblieben, an der keine Stromschiene zwischen den Gleisen liegt. Und so hatte die Bahn keinen Strom mehr für die Weiterfahrt. Diese Lücken bestehen laut Jarosch an vielen Stellen im gesamten Netz. Normalerweise rollen die Züge darüber hinweg.

Rund 50 Meter zu Fuß durch den Tunnel

Nachdem ein Abschleppversuch fehlgeschlagen war, wurden die Waggons nach einer halben Stunde evakuiert. Rund 50 Fahrgäste mussten zu Fuß bis zum Bahnhof Rathenauplatz laufen – in rund 50 Meter durch den U-Bahntunnel.

Die U2 blockierte gleich zweifach das Nürnberger Streckennetz: Denn der Zug war auch noch auf einer Weiche zum Stehen gekommen und hatte somit auch den Betrieb auf der U3 lahmgelegt. Zumindest konnte zwischen den Haltestellen Nordostbahnhof und Hauptbahnhof in beide Richtungen auf einem Gleis gefahren werden. Entsprechend stauten sich allerdings die Züge zurück.

Nach zwei Stunden war die Strecke wieder frei

Die Ursache für die ursprüngliche Störungsmeldung wird derzeit gesucht. Vermutlich handelt es sich um ein Softwareproblem. Der betroffene U-Bahnzug wurde dafür in den Betriebshof geschleppt. Nach etwa zwei Stunden lief der Verkehr nach Angaben der VAG wieder normal.