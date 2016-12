VAG dementiert U-Bahnvorfall Fall eines eingeklemmten Buben weiter unklar

Die VAG hat den Fall eines angeblich in einer U-Bahn-Tür eingeklemmten Jungen bestritten. Das hätte die Videoauswertung ergeben, erklärte die VAG- Pressesprecherin. Der Vorfall hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag ereignet.

Augenzeugen berichteten in den Nürnberger Nachrichten von einem Achtjährigen, der am ersten Weihnachtsfeiertag in einer U-Bahn-Tür kurzzeitig eingeklemmt gewesen sein soll. Er drohte von der anfahrenden U-Bahn mitgeschleift zu werden. Ein Mann habe ihn aus der geschlossenen Türe des Zuges "gerissen" und dann auf eine Bank gelegt.

Augenzeugen versus Videoaufnahmen

Die VAG schildert die Situation nach Auswertung von Videoaufnahmen jedoch anders: "Nach Auswertung der Videobilder vom ersten Weihnachtsfeiertag können wir nicht erkennen, dass ein Kind in den Türen eines U-Bahn-Zuges eingeklemmt worden ist," so die Pressesprecherin der VAG, Elisabeth Seitzinger. Wäre ein großer Gegenstand in einer der Türen eingeklemmt worden, hätte das Sicherheitssystem der Tür gegriffen, so Seitzinger weiter. Ein Kind sei am Bahnsteig während des Abfertigungssignals in und aus dem Zug gesprungen. Später sollen die Aufnahmen ein Kind am Bahnsteig liegend zeigen, welches von einem Fahrgast auf eine Bank getragen wurde.

Demo des Sicherheitssystems

Auf der Strecke zwischen dem Aufseßplatz und dem Hauptbahnhof wurde dann die Notbremse von einem Fahrgast betätigt. Laut Videoaufnahmen sei es ein älterer Herr gewesen. Warum ist bisher unklar, da keiner der Gäste auf eine Nachfrage des U-Bahn-Fahrers antwortete, so die Pressesprecherin. Weder die Personalien des Jungen, noch die der Fahrgäste sind der VAG bekannt. Der Vorfall führte zu keinem Polizeieinsatz. Nun will die VAG am Freitag (30.12.2016) das Sicherheitssystem der U-Bahn demonstrieren.