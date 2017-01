Trumps Einreiseverbot Laufer kann seine Familie nicht treffen

Das kürzlich verordnete Einreiseverbot des neuen US-Präsidenten Trump trifft auch Menschen in Franken: Etwa die deutsch-iranische Familie Sheybani aus Lauf. Sohn Omid studiert in den USA und traut sich momentan nicht, nach Deutschland zu reisen.

"Viele sind verzweifelt und sauer", so beschreibt Omid Sheybani die Stimmung in seinem Freundeskreis in den USA. Sheybani ist deutsch-iranischer Staatsbürger, in Lauf geboren und lebt seit 2011 in den USA.

Arbeit für Google und Studium in den USA

Dort arbeitete er zunächst für Google und studiert mittlerweile Unternehmenswissenschaft im kalifornischen Stanford. Er hat eine Greencard, also eine Arbeitserlaubnis für die Vereinigten Staaten. Das ermöglichte ihm bisher problemlos, die Familie in Deutschland zu besuchen und wieder zurück in die USA zu fliegen.

Doch am vergangenen Freitag (27.01.16) ordnete der neue US-Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot für sieben muslimische Staaten an – und das gilt auch für Iraner.

Wut wird zu Aktivismus

Nun raten verschiedene Anwälte dem jungen Mann, aktuell nicht zur Familie nach Deutschland zu reisen. Bei der Rückreise bestehe die Gefahr, an der US-Grenze abgelehnt zu werden. Seine deutsch-iranischen Eltern können ihn umgekehrt auch nicht in den USA besuchen.

"Das ist schade und besorgniserregend. Aber wir hoffen, dass sich die Situation bald klärt, sodass wir wieder zusammen kommen können." Omid Sheybani

Sheybani merkt aber, dass viele Menschen in seinem Umfeld ihre negativen Emotionen positiv nutzen: "Sie gehen auf die Straße und protestieren. Und ich hoffe, dass die Leute ihre Wut auch weiter nutzen, um aktiv gegen diese neuen Gesetze vorzugehen."