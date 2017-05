Vertrag nicht verlängert Azemi und Greuther Fürth gehen getrennte Wege

Azemi war in der Rückrunde an den Drittligisten Holstein Kiel ausgeliehen. Im August 2014 hatte der Stürmer bei einem schweren Autounfall eine Lungenquetschung und mehrere Knochenbrüche erlitten. Anschließend hatte Fürth den 2015 auslaufenden Vertrag Azemis um zwei Jahre verlängert. Nach dem Comeback im Mai 2016 kam er jedoch nur noch zu zwei weiteren Einsätzen in der 2. Bundesliga.

"Wir haben ihn nach seinem Unfall bestmöglich unterstützt und auf seinem schweren Weg stets begleitet. Wir werden immer mit Ilir verbunden bleiben." Ramazan Yildirim, Profifußball-Direktor SpVgg Greuther Fürth

Mielitz, der 2015 vom SC Freiburg nach Fürth gewechselt war, hatte seinen Stammplatz nach der vergangenen Saison verloren. Sein Club hatte ihm bereits im Sommer einen Wechsel nahegelegt. Tripic kam in knapp zweieinhalb Jahren in Fürth auf 36 Liga-Einsätze und erzielte ein Tor. Zuletzt hatte der Angreifer immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Bei allen drei Spielern hat die Spielvereinigung ihre Optionen auf Vertragsverlängerungen nicht gezogen.