Rekordergebnis in Aussicht Statistikamt zählt mehr Besucher in Bayern

Bayern kann für 2016 wohl einen neuen Besucherrekord verbuchen: Das Bayerische Landesamtes für Statistik in Fürth hat ein Plus an Übernachtungsgästen in allen Regierungsbezirken gemessen – besonders groß fällt es in Nordbayern aus.

Wie aus den Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik hervorgeht, kamen in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres rund dreieinhalb Prozent mehr Besucher und Übernachtungsgäste in den Freistaat als noch im Vorjahreszeitraum. In Zahlen ausgedrückt sind das 33,1 Millionen Gäste (+3,6%) und 85,2 Millionen Übernachtungen (+3,3%). Allein im November verbuchten die Statistiker im Vergleich zum Vorjahr ein Gästeplus von mehr als einem Prozent auf 2,4 Millionen Menschen.

Nordbayern besonders beliebt

Das Plus schlägt sich demnach in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken nieder, die höchsten Zuwächse verzeichnet das Landesamt allerdings für Nordbayern: Zwischen 4,4 und sieben Prozent mehr Gästeübernachtungen zählten die Statistiker in Mittelfranken (4,4%), der Oberpfalz (6,1%) und Oberfranken (7,0%).

Nürnberg legt besonders zu

Einen beträchtlichen Anteil am mittelfränkischen Plus trägt Nürnberg: Dort übernachteten von Januar bis November an die drei Millionen der fast siebeneinhalb Millionen Übernachtungsgäste in Mittelfranken. Die Frankenmetropole allein verbucht im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 6,7 Prozent Gästeübernachtungen. In Oberbayern schlägt für München dagegen ein leichtes Minus von 0,4 Prozent zu Buche – Oberbayern gesamt konnte mit 2,1 Prozent mehr Gästeübernachtungen aber ebenfalls zulegen.

Rekordergebnis möglich

Beliebtes Ziel bei Touristen: Bamberg

Mit diesen Zahlen steuert der Freistaat dem Landesamt zufolge auf einen neuen Rekord zu: Bei ähnlich hohen Übernachtungszahlen auch im Dezember könnten die bisherigen Höchststände aus dem Jahr 2015 geknackt werden, so die Statistiker. Dann wären 35 Millionen Gästeankünfte und 90 Millionen Übernachtungen im Jahr 2016 möglich. Die Zahlen für den Dezember 2016 liegen aber noch nicht vor.