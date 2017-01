Landgericht Ansbach Doch kein Urteil im Totschlagprozess

Der nächste Verhandlungstermin soll im Lauf des Nachmittags bekanntgegeben werden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Mai vergangenes Jahr seine 26 Jahre alte Ehefrau aus Eifersucht erwürgt zu haben. Laut dem psychiatrischen Gutachten eines Sachverständigen, der am heutigen Prozesstag gehört wurde, ist der 25-jährige Angeklagte voll schuldfähig.

Die Beziehungstat hatte sich in Lichtenau im Landkreis Ansbach in der Wohnung des Paars zugetragen. Zu diesem Zeitpunkt war auch die fünfjährige Tocher in der Wohnung. Sie soll aber von dem Streit nichts mitbekommen haben.

Trennungsabsicht führte zu Streit

Der angeklagte 25-Jährige kann sich an die Tat nicht mehr erinnern

Die Ehefrau wollte sich wegen eines anderen Mannes trennen, deshalb kam es zu dem letztendlich tödlichen Streit. Der 25-Jährige ist geständig, hat aber keine Erinnerung mehr an den genauen Tathergang. Er stand nicht unter Alkohol oder Drogen. Unklar ist noch, ob der Angeklagte die Tat wegen seiner Eifersucht im Affekt begangen hat.