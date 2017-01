Nürnberger Tierheim Vorsichtige Entwarnung für Welpen aus Fürth

Die elf kleinen Hunde waren unterernährt und in einem desolaten Zustand, als die Tierschützer sie Anfang Januar aus einer Fürther Wohnung holten. Inzwischen herrscht aber vorsichtiger Optimismus.

Untersuchungen noch nicht abgeschlossen

Hintergrund zum Artikel Tierdrama in Fürth Hundewelpen aus Wohnung befreit

Erste Kotproben zeigten nur bei einem Welpen einen Befall mit Darmparasiten, sagte Tierheim-Leiterin Tanja Schnabel dem Bayerischen Rundfunk. Der verursache zwar Durchfall, könne aber behandelt werden. Bei den anderen Welpen wurden bislang keine Krankheiten diagnostiziert. Weitere Untersuchungen auf Viren und Bakterien sind dem Tierheim zufolge allerdings noch nicht abgeschlossen. Infektionen mit Bakterien oder Viren können also noch nicht endgültig ausgeschlossen werden.

Katzen leiden an Parvovirose

Die Tierschützer kämpfen bereits an anderer Front gegen eine schwere Viruserkrankung von aufgenommenen Tieren: Anfang Dezember wurden 48 Katzen aus einer Wohnung in Nürnberg gerettet. Die Tiere leiden an Parvovirose, einer hoch ansteckenden Viruserkrankung, an der bereits vier Katzen gestorben sind.