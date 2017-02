Terrorverdächtiger in Burgthann U-Haft und private Kontakte nach Franken

Der in Burgthann bei Nürnberg festgenommene terrorverdächtige Pascal O. sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Er hatte private Kontakte nach Franken, erfuhr der Bayerische Rundfunk vom zuständigen Oberstaatsanwalt.

Der Mann wurde am Mittwoch (01.02.17) dem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft, bestätigte Oberstaatsanwalt Mathias Proyer dem Bayerischen Rundfunk. Dem 31-jährigen deutschen Staatsbürger wird vorgeworfen, zwei Monate lang in Syrien Mitglied der terroristischen Vereinigung "Junud al-Sham" gewesen zu sein. Dort soll er eine Waffenausbildung erhalten und Wachdienste für die Vereinigung im syrischen Bürgerkriegsgebiet geleistet haben.

Waffen- und Sprengstoffausbildung

Die Staatsanwaltschaft am Oberlandesgericht Düsseldorf wirft Pascal O. die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Konkrete Anschlagsziele habe es aber noch nicht gegeben, sagte Proyer. Der Straftatbestand sei schon dann erfüllt, wenn man im Ausland eine Waffen- und Sprengstoffausbildung erhalten habe.

Privater Besuch in Franken

Die Festnahme erfolgte durch Polizeikräfte aus Franken und Nordrhein-Westfalen. Der Terrorverdächtige, der im Raum Bonn gemeldet ist, hatte private Kontakte in den Raum Nürnberg: Er wurde am Dienstag (31.01.17) im Burgthanner Ortsteil Großvoggenhof festgenommen – offenbar besuchte er dort seine Eltern. Die Mutter des 31-Jährigen zeigte sich im Gespräch mit einem BR-Reporter betroffen.