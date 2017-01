Fall Gsell Ex-Staatsanwalt will Wiederaufnahme erzwingen

Der frühere Staatsanwalt hat beim Oberlandesgericht Nürnberg Beschwerde gegen die Verwerfung seines Wiederaufnahmeantrags eingelegt, teilte das Gericht mit. Mit einer Entscheidung ist demnach nicht vor März zu rechnen.

"Ich habe für die Entscheidung des Landgerichts Regensburg kein Verständnis. Durch die Verurteilung der rumänischen Einbrecher ist erwiesen, dass der Schuldspruch meines Mandanten auf falschen Tatsachen beruht." Martin Reymann-Brauer, Verteidiger des ehemaligen Staatsanwalts

Wiederaufnahmeantrag abgelehnt

Am 22. Dezember hatte das Landgericht Regensburg den Wiederaufnahmeantrag von Gsells Jugendfreund verworfen. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass die Richter den Fall anders beurteilen als ihre Kollegen im Berufungsverfahren, begründete das Gericht seine Entscheidung.

Vorwurf: Autoschieber beauftragt

Tatjana Gsell (Archivbild)

Der Mann war 2004 unter anderem wegen Versicherungsbetrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden und musste deswegen aus dem Staatsdienst ausscheiden. Ein Jahr später wurde die Bewährungsstrafe in einem Berufungsprozess zwar abgemildert, am Schuldspruch hielten die Richter aber fest. Sie sahen es als erwiesen an, dass der Jurist zusammen mit seiner Jugendfreundin Tatjana Gsell eine Autoschieberbande beauftragt hatte, um einen Autodiebstahl vorzutäuschen und so die Versicherung zu prellen.

Überfall mit tödlichen Folgen

Bei dem Überfall im Januar 2003 wurde Gsells Ehemann, ein Nürnberger Schönheitschirurg, so schwer verletzt, dass er später an seinen schweren Verletzungen starb. Die beiden Autoschieber wurden zu langen Haftstrafen verurteilt.